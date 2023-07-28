Tehlikeli yakınlaşma… Adı sürekli bir başka ünlüyle anılıyor: Bu kez de hayranları gizlice görüntüledi

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Pique'nin kurduğu şirkette çalışan 23 yaşındaki Clara Chia Marti adlı bir güzelle ilişki yaşadığının ortaya çıkmasıyla birlikte bu büyük aşk sona erdi. Hem de büyük skandallara sahne olarak. Gerard Pique'nin 2 çocuğunun annesi Shakira’yı kendi evinde aldattığı anlaşıldı.

Shakira ve Gerard Pique'nin büyük aşkı bitti, aşk fotoğraflarında ünlü şarkıcının yerini Clara Chia Marti aldı

Shakira ve Pique bu ihanetin ardından en sonunda ayrıldı. Ünlü şarkıcı bu ihaneti anlatan ve ünlü futbolcuyla genç sevgilisine seslendiği çok sert bir intikam şarkısı yaptı. Bu yetmedi, komşusu olan eski kayınvalidesi görsün diye balkonuna kocaman bir cadı yerleştirdi.

Shakira ihanet ve ayrılık acısının ardından 2 oğluyla Miami'ye yerleşmişti: Yıldız şarkıcı Porto Riko'da tatil yapıyor

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Söylentiler ve açıklamalar birbirini izledi. Shakira, Pique’nin kendisini aldattığını babası yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken öğrendiğini söyleyip gözyaşı döktü. Çiftin yakın çevresi Shakira ve Pique ilişkisinin bir “açık ilişki” olduğunu ve ortada aldatma olmadığını iddia etti.

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İki ünlü şarkıcı geçen sene birlikte bir şarkı seslendirmiş, şarkının dikkat çekici klibinde de birlikte rol almıştı

En sonunda Shakira da Gerard Pique de kendi yollarına gittiler. Gerard Pique, artık uğruna yuvasını dağıttığı genç sevgilisiyle saklanmadan el ele göz göze pozlar vermeye başladı. Shakira da Pique’den olan iki oğlu 10 yaşındaki Milan ve 8 yaşındaki Sasha’yla birlikte Miami’ye yerleşti.

Shakira kendinden 16 yaş küçük şarkıcı Rauw Alejandro’yla yüzdü, bol bol sohbet etti, yanında oğulları Milan ve Sasha da vardı

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Ve o günden beri de deyim yerindeyse yıldız şarkıcının adının aşk dedikodusuna karışmadığı ünlü kalmadı. Shakira’nın adı önce Tom Cruise sonra da dünya yıldızı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’la aşk söylentilerine karıştı. Ünlü şarkıcı tüm bu söylentileri yalanladı ve iki isimle de dost olduğunu söyledi.

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Oğullarıyla birlikte Porto Riko’da tatil yapan Shakira bu kez de Porto Rikolu yıldız şarkıcı Rauw Alejandro’yla görüntülendi. 30 yaşındaki ünlü şarkıcı geçen sene Shakira’yla birlikte çok konuşulan bir şarkıya imza atmış ve yine şarkının Gerard Pique’ye göndermelerle dolu klibinde onunla rol almıştı.

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Shakira, Gerard Pique'den ayrıldığından beri Tom Cruise ve Lewis Hmailton'la aşk yaşadığı iddia edildi

46 yaşındaki Shakira ve 30 yaşındaki Rauw Alejandro, bir nehirde yüzüp bir yandan da sohbet ederken görüntülendi. Yanlarında Shakira’nın oğulları Milan ve Sasha da vardı. İkilinin birlikte şarkı yaptıkları ve zaten önceden tanıştıkları biliniyor.

Shakira son olarak NBA'in genç yıldızı Jimmy Butler'la Londra'da yemek yerken görüntülenmişti... Bu buluşma basına "Shakira Jimmy ile çok eğleniyor ve aralarındaki 13 yaş farka hiç aldırmıyor" manşetiyle yansımıştı

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Ancak Rauw Alejandro, 2019’dan beri aşk yaşadığı ve nişanlandığı İspanyol oyuncu sevgilisi Rosalia’dan ayrıldığını henüz açıklamıştı. Shakira’yla yüzerken görüntülenmesi bu yüzden aşk dedikodularına sebep oldu. İkilinin birlikte keyifle zaman geçirirken çekilen videosu Twitter’da paylaşılıp yayılınca iki ünlü şarkıcının hayranları da yeni bir aşkın doğmuş olması ihtimaliyle büyük heyecan yaşadı.