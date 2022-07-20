Tehlikeli yakınlaşma... Selin Şekerci ile Osman Yalın aşk mı yaşıyor?

Yeni bir “tehlikeli yakınlaşma” haberiyle karşınızdayım… Bu eski magazin jargonları artık rafa kalktı biliyorum ama bazı haberlere hâlâ uyuyor sanki… Aldığım duyumlara göre Selin Şekerci ve Bebek’te ‘Mangerie’ isimli mekânın sahibi olan Osman Yalın arasında “tehlikeli bir yakınlaşma” söz konusuymuş.
Yalın ve Şekerci’nin bir ay önce Marmaris Bozburun’da tanıştığı gelen bilgiler arasında.
Sahnelerin en şık ismi
Cenk Eren klası diye bir şey var… Yıllardır çizgisinden ödün vermeyen Eren, yaş almayı unuttu!
Kendine çok iyi bakıyor. Son dönemde sahne kıyafetleriyle de fark yaratmaya başladı.
Genç yöneticiden büyük başarı
Bir süredir kulaktan kulağa ismi yayılan bir yer var:
Budapeşte’deki Matild Palace…
Sohbet ettiler
İş dünyasının ünlü ismi Önder Fırat, Yalinn Hotel’in işletme sahibi Emre Saklıca’yı ziyaret etti.
Sezon için iyi dileklerini sunan Fırat ile turizmin sektörünün tanınmış ismi Emre Saklıca, pandemi sonrası açılan işleri konuştu. Sohbet edip, kahve içen dostlar, yeniden görüşmek üzere sözleşerek ayrıldı.
Plajlara döndü
1958 yılında Zeki Başeskioğlu tarafından kurulan Zeki Triko, son yıllarda yaşadığı mali sorunlardan kurtulamamış ve BRG Turizm’e satılmıştı. Herkes Zeki Triko’nun modasının geçtiğini düşünürken, marka yeni CEO’su Harun Onaran’la birlikte atağa geçerek küllerinden doğdu. Dört ayda yeni katalog hazırlayan Zeki Triko, yeni tasarımlarıyla plajlara döndü.