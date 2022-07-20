Tehlikeli yakınlaşma... Selin Şekerci ile Osman Yalın aşk mı yaşıyor?

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Yeni bir “tehlikeli yakınlaşma” haberiyle karşınızdayım… Bu eski magazin jargonları artık rafa kalktı biliyorum ama bazı haberlere hâlâ uyuyor sanki… Aldığım duyumlara göre Selin Şekerci ve Bebek’te ‘Mangerie’ isimli mekânın sahibi olan Osman Yalın arasında “tehlikeli bir yakınlaşma” söz konusuymuş.

Yalın ve Şekerci’nin bir ay önce Marmaris Bozburun’da tanıştığı gelen bilgiler arasında.

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Birbirlerinden hoşlanan ikilinin, görüşmeye başladığı söyleniyor.Selin Şekerci, çok güzel ve başarılı, Osman Yalın da karizmatik ve gusto sahibi… Ben birbirlerine yakıştırdım, bakalım günler ne gösterecek. Bu arada unutmadan ekleyeyim, Osman Yalın daha önce oyuncu Dolunay Soysert ile birlikteydi…

Sahnelerin en şık ismi

Cenk Eren klası diye bir şey var… Yıllardır çizgisinden ödün vermeyen Eren, yaş almayı unuttu!

Kendine çok iyi bakıyor. Son dönemde sahne kıyafetleriyle de fark yaratmaya başladı.

Merak ettim sordum, “hangi stilistle çalışıyorsunuz” diye.Meğer stilisti kendisiymiş!Tom Ford, Gucci gibi markaları takip ederek, yeni koleksiyonlarından gardırobuna parçalar ekleyen Eren’in bu yeteneğini çok takdir ettim. Hep kadın sanatçıların sahne kıyafetlerini konuşuyoruz ama erkek sanatçıları da mercek altına almalıyız.Cenk Eren, tarzı ve yakışıklığıyla ‘Top 10’un en başında!Bu arada sanatçı, 21 Temmuz ve 11 Ağustos’ta Bodrum Ruby Mare’de olacak; kaçırmayın derim…

Genç yöneticiden büyük başarı

Bir süredir kulaktan kulağa ismi yayılan bir yer var:

Budapeşte’deki Matild Palace…

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1901’de inşa edilen görkemli binada bulunan otelin sahibi, Özyer Group. Matild Palace Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Özyer’in sekiz yıllık emeğiyle ortaya çıkan otel, şehrin en gözde yeri olmuş. Başarılı yönetici Özyer’in gecesini gündüzüne katarak var ettiği Matild Palace, sadece Türkiye’nin değil, dünya sosyetesinin de radarında. Wolfgang Puck’ın Spago’sunun da yer aldığı otel, içindeki lezzet noktalarıyla da adından söz ettiriyor.

Sohbet ettiler

İş dünyasının ünlü ismi Önder Fırat, Yalinn Hotel’in işletme sahibi Emre Saklıca’yı ziyaret etti.

Sezon için iyi dileklerini sunan Fırat ile turizmin sektörünün tanınmış ismi Emre Saklıca, pandemi sonrası açılan işleri konuştu. Sohbet edip, kahve içen dostlar, yeniden görüşmek üzere sözleşerek ayrıldı.

Plajlara döndü

1958 yılında Zeki Başeskioğlu tarafından kurulan Zeki Triko, son yıllarda yaşadığı mali sorunlardan kurtulamamış ve BRG Turizm’e satılmıştı. Herkes Zeki Triko’nun modasının geçtiğini düşünürken, marka yeni CEO’su Harun Onaran’la birlikte atağa geçerek küllerinden doğdu. Dört ayda yeni katalog hazırlayan Zeki Triko, yeni tasarımlarıyla plajlara döndü.

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Zeki Başeskioğlu, Naomi Campbell gibi ünlü mankenlerle çalıştı.