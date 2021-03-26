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Haber Giriş: 26.03.2021 - 08:37 | Son Güncelleme:

Tehdide 3 günlük zorlama hapsi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Tehdide 3 günlük zorlama hapsi

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı ve 10 yıl önce hayatını kaybeden İstemi Betil’in oyuncu kızı Senem Betil’in eski erkek arkadaşı, 3 gün zorlama hapsine çarptırıldı.

2020’de biten ilişkinin ardından sunduğu dilekçeye göre, kendisini kapısının önüne gelerek tehdit ettiğini iddia eden Betil, Deniz Sever’den korunma kararı istedi. Talebi haklı bulan mahkeme, Sever’in 1 ay süreyle Senem Betil’e yaklaşmamasına karar verdi.

Tehdide 3 günlük zorlama hapsi

Betil, Sever’in tehdit ve hakaretlerini sürdürdüğünü iddia ederek bu defa ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu. 3 gün zorlama hapsine çarptırılan Sever karara itiraz etti. Mahkeme, talebin değerlendirilmesi için duruşma günü verdi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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