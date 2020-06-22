Tedbirli çift

Bodrum Günay’ın açılış gecesinde Funda Arar sahneye çıktı. Arar “Çok özlemişim sizleri. Bu gece beni ve orkestra arkadaşlarımı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. İnşallah hepimiz için iyi bir yaz sezonu olur” diyerek şarkılarını seslendirmeye başladı.



Funda Arar’ı dinlemeye gelenler arasında Orhan Gencebay-Sevim Emre çifti de vardı. İkili, masada oturdukları süre boyunca maskelerini çıkarmadı. Gencebay sorular üzerine, “Tedbirli davranmak hem kendimiz hem çevremiz için önemli” dedi.





