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Ali KESER
Haber Giriş: 22.06.2020 - 07:14,Son Güncelleme:

Tedbirli çift

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Tedbirli çift
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Günay’ın Bodrum şubesinin açılışı önceki gün yapıldı. Açılışa katılan Orhan Gencebay-Sevim Emre çiftinin maskeyle masada oturması takdir topladı.

Bodrum Günay’ın açılış gecesinde Funda Arar sahneye çıktı. Arar “Çok özlemişim sizleri. Bu gece beni ve orkestra arkadaşlarımı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. İnşallah hepimiz için iyi bir yaz sezonu olur” diyerek şarkılarını seslendirmeye başladı.

Funda Arar’ı dinlemeye gelenler arasında Orhan Gencebay-Sevim Emre çifti de vardı. İkili, masada oturdukları süre boyunca maskelerini çıkarmadı. Gencebay sorular üzerine, “Tedbirli davranmak hem kendimiz hem çevremiz için önemli” dedi.

Tedbirli çift


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