Kate'in kanser tedavisi bitti... İlk iş kaynanasının izlerini sildi

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42 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton'a, ondan bir haber bekleyen milyonlarca hayranını sevindiren videosunda kocası William ile çocukları George, Charlotte ve Louis eşlik etti.

Galler çiftinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Kate'in eski günlerindeki gibi sağlıklı ve mutlu görüntüsü dikkat çekti. Ama onunla ilgili hayranlarının gözden kaçırmadığı başka bazı ayrıntılar da vardı.

Kate, günlük kıyafetleri içindeydi ama özellikle de videonun bazı bölümlerinde her zamanki tarzını bir kenara atmış gibiydi.

Ailesiyle çekilen görüntülerin bir bölümünde Kate'in üzerinde beyaz üzerine siyah desenli bol, yazlık bir elbise vardı. Bu kıyafet, onun günlük etkinlikleri için gayet alışıldık çizgiler taşıyordu.

Fakat videonun başka bazı bölümlerinde ise Kate'in üzerinde mini kot bir elbise vardı. Aileye gelin gittiği ilk dönem dışında mini eteklerini bir kenara kaldıran Kate için bu önemli bir değişiklik sayılırdı.

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YAKIN PLAN ÇEKİMLE GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Bütün bunların ötesinde onunla ilgili bambaşka bir nokta daha vardı ki zaten kamera da Kate'in sol elini yakın çekime alarak bunu gözler önüne serdi.

William'ın kendisine evlenme teklif ederken verdiği o ünlü nişan yüzüğü parmağında yoktu. Bunun yerine daha küçük taşları olan ve "sonsuzluk yüzüğü" olarak adlandırılan başka bir parça takmıştı alyansının yanına.

Kısacası Kate, kayınvalidesi Diana'nın o ünlü safir taşlı yüzüğünü parmağından çıkarmıştı.

Hayranlarının bu konuya bu kadar dikkat etmesinin nedeni de kameranın sanki bu durumu vurgulamak ister gibi daha videonun başından beri bu ayrıntıyı ön plana çıkarmasıydı..

'HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇTI'

Hem Prenses Diana'nın ünlü safir taşlı yüzüğünün parmağında olmaması hem de mini elbise giymesi sosyal medyada "Kate, hayatında yeni bir sayfa açıyor. Bu görüntüler de bunun bir sembolü" yorumunu yaptı.

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Bu arada başka bazı yorumlara göre Kate Middleton, Prenses Diana'nın Charles ile nişanlanırken taktığı, onun ölümünden sonra da William'ın kendisine verdiği o ünlü yüzüğü sadece resmi görevleri sırasında takacak.

Başka bazı yorumlara göre de Kate zaten günlük hayatında o yüzüğü sık sık takmıyor. Bu yüzden de ailenin günlük hayatını gözler önüne seren o videoda da safir taşlı yüzük ortada yok

Ondan önce de Kate Middleton, kocası William ile birlikte çekilen başka bir videosunda da o yüzüğü takmamıştı.

Galler Prensesi'nin kemoterapi tedavisinin bittiğini açıkladığı videosu hayranlarını sevindirdi.

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O GÖRÜNTÜLERDE DE BAŞKA BİR YÜZÜK TAKMIŞTI

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Birleşik Krallık'ı temsil eden sporcuları tebrik ettikleri o videoda da Kate'in parmağında yine William tarafından hediye edilen başka bir yüzük dikkat çekmişti.

Aslına bakılırsa daha William ile nişanlandıkları dönemde Kate'in parmağında o yüzüğü görenler onun da sonunun Diana gibi olmasından korktuklarını saklamamıştı.

Aradan geçen zamanda ise durumun öyle olmadığı ortaya çıktı. Diana, o safir taşlı yüzüğü parmağına taktıktan sonra mutluluğu bulamasa da Kate'in durumu daha farklı oldu.

Hakkında "Kate'i aldatıyor" söylentileri çıksa da Galler çifti, üç çocuklarıyla birlikte Diana ve Charles ile kıyaslanamayacak kadar mutlu bir hayat sürdürüyor.

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'KEŞKE BAŞINDAN BERİ TAKMASAYDI' DİYE DÜŞÜNENLER OLDU

Yine de Kate'in kansere yakalandığını açıklamasından sonra yine bu yüzük gündeme gelmişti. Birçok kişi o yüzüğü 'uğursuz' olarak nitelendirip Kate'in başından onu takmaması gerektiğini savunmuştu.

Özellikle de Olimpiyat Oyunları'ndan sonra çekilen videoda o yüzüğü yerine başka bir tane görenler de Kate'in doğru karar verdiğini savunmuştu.

Peki Prenses Diana'nın Charles ile nişanlanırken taktığı o ünlü yüzüğün sırrı neydi de bu kadar insan Kate'in daha başından beri onu takmaması gerektiğini savunmuştu?

Gelin bu konuda konuşulanları da bir hatırlayalım.

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O YÜZÜK DIANA'YA MUTLULUK GETİRMEDİ

Diana, Charles ile nişanlanırken kendi seçtiği o yüzükle sadık bir koca ve mutlu bir evlilik bulamadı. Yıllar sonra Prens William'ın o yüzüğü parmağına taktığı Kate ise ondan daha şanslı çıktı.

Her ne kadar aldatma söylentileri sık sık gündeme gelse de William, Kate için babası Charles'ın annesi Diana'ya olduğundan çok daha iyi bir eş oldu. Çocuklarına da iyi bir baba.

O safir taşlı yüzük ise hep tartışma konusu olarak kaldı.

Özellikle de Kate kanser tedavisi göreceğini açıkladığında milyonlarca kişi "Bu yüzüğün ona mutluluk getirmeyeceğini biliyorduk" diye yorum yaptı.

UZMANLARA GÖRE SAFİR HERKESİN KULLANMAMASI GEREKEN BİR TAŞ

Kate yine de bazı kişiler tarafından "lanetli" olarak nitelendirilen ünlü yüzüğü parmağından çıkarmadı.

Kate'in safir taşlı yüzüğü parmağından çıkarması birçok hayranını sevindirdi. Çünkü konunun uzmanlarına göre safir, herkesin bilinçsizce takmaması gereken bir taş. Kimi insanlara kötü şans getirdiğine bile inanılıyor.

Hatta Kate'in kansere yakalanmasında bu taşın olumsuz etkisi bile olabilir bu inanışa göre.

Zaten Diana'nın yüzüğünün bu anlamda pek iyi bir şöhreti de yok... Gelin onları da bir hatırlayalım.

Aslına bakılırsa bu yüzük çok uzun süredir "lanetli" olarak anılıyor zaten. Bunun nedenini tahmin etmek de zor değil elbette.

Onu kullanan ilk kişi Prenses Diana evliliğinde hiç mutlu olmadı. Kocası tarafından neredeyse hiç sevilmeyen Diana, gencecik yaşında da iki küçük çocuğunu geride bırakarak bu hayata veda etti. Bir anlamda "gözü açık gitti" Diana'nın...

İşte bu nedenle ne kadar değerli olursa olsun, gencecik bir kadının mutsuzluğunun simgesi olan o yüzüğü parmağında taşıyan kişinin yani Kate'in gerçek mutluluğu bulması zor birçok kişiye göre.

Böyle inanışlar insanlık tarihinde her dönemde vardı elbette. 2024 yılında Kate'in ciddi bir ameliyat geçirmesini, ardından da kanser tedavisi görmeye başlamasını bu yüzüğe bağlayanlar da var az önce hatırlattığımız gibi.

'KEŞKE BAŞKA BİR YÜZÜK VERSEYDİ'

Hatta birçok kişi Prens William'ın Kate'e evlenme teklif ederken bu safir taşlı yüzük yerine daha farklı ve yeni bir yüzük vermesi gerektiği görüşünde. Bazılarına göre de Kate o yüzüğü hiç kabul etmemeliydi.

Tabii burada söz konusu olan Kate'in yıllarca beklediği Willilam'ın evlilik teklifini reddetmesi gerektiği değil... Birçok kişi Kate ile William'ın evliliğinde o yüzüğün hiç ortalarda görünmemiş olması gerektiği görüşünde.

Kral Charles'ın eski karısı Diana'nın hayatı göz önüne alındığında bu "lanet" iddiaları çok da akıl dışı gelmiyor kulağa aslında. Hele bazı eşyaların, onu geçmişte kullananların enerjilerini taşıdığına inananlar için.

Önce Diana'nın sonra da Kate Middleton'ın parmağında taşıdığı o nişan yüzüğü beyaz altın üzerinde iri bir safir taştan oluşuyor. O safir taşın çevresinde ise küçük elmas taşlar yer alıyor.

Aslında 1981 yılında nişanlanırken, kendisine bambaşka bir yüzük hediye etmek isteyen Charles'ın aksine bu yüzüğü beğenen Diana oldu. Kendi seçtiği nişan yüzüğünü parmağına taktı Diana.

Bu safir taşlı yüzün İngiliz kraliyet ailesinin modern tarihinin en unutulmaz parçalarından biri olarak biliniyor.

Diana'nın bu yüzükle başlayan evliliği de mutlu gitmedi. Kocası tarafından sevilmeyen Diana mutsuz bir şekilde evliliğini noktaladı.

Zaten aradığı huzuru boşandıktan sonra da erişemedi bir türlü. 1997 yılında da henüz 36 yaşındayken hala üzerindeki gizem perdesi aralanmamış bir trafik kazasında hayata veda etti.

Kate Middleton; kanser tedavisi göreceğini açıkladığında da safir taşlı yüzük parmağındaydı.





Galler çifti, dün yayınlanan videonun ardından X (Twitter) hesaplarındaki profil fotoğraflarını da güncelledi.