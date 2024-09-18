Tedavisi bitti, işe döndü: Tam bir kraliçe gibi davrandı... Herkesi ayağına getirdi

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Çünkü 2024 yılının ocak ayında karın bölgesinden çok ciddi bir operasyon geçirdi Galler Prensesi Kate. Sonra uzun süre ortadan kayboldu..

Aylar ayarı kovaladı ve bu kez hayal gücünün sınırlarını zorlayan iddiaların konusu oldu. Durum öyle bir hale geldi ki artık onun hayatta olmadığına inananlar bile oldu.

Sonunda mart ayında ortaya çıktı ve bir video aracılığıyla kanser tedavisi göreceğini açıkladı. Haziran ayındaki Trooping The Colour etkinliğine kadar da yine ortada görünmedi... Onun ardından bir de Wimbledon Açık'ta halkın karşısına çıktı Kate.

SESSİZLİĞİNİ BÖYLE BOZDU

Sonrası yine sessizlik.

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Ta ki önceki hafta kemoterapi tedavisinin bittiği duyurulan o aile videosuna kadar.

Kate o videoda tedavinin tamamlandığını ama önünde tam olarak iyileşmek için yine uzun bir yol olduğunu açıkladı. Daha önce de söylediği gibi sağlığı el verdiğinde görevlerine döneceğini da belirtti.

Galler Prensesi Kate bu konudaki sözünü de tuttu. Henüz eskisi gibi giyinip kuşanıp kalabalıkların karşısına çıkmadı ama Kate Middleton dün "iş başı" yaptı.

YENİDEN İŞ BAŞI YAPTI

42 yaşındaki Kate, dün yıllardır yürüttüğü erken çocukluk dönemi ruh sağlığına odaklanan bir proje kapsamında "kendi evinde" düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Kensington Sarayı'nın da resmi olarak yaptığı duyuruya göre Kate bu etkinlikle artık resmi görevlerine de dönmüş oldu.

Yapılan açıklamada Kate Middleton'ın söz konusu projede görev alanlarla birlikte bir toplantı düzenlediği belirtildi.

Kate bu toplantı için Windsor Şatosu'nu tercih etti. Konuklarını da orada ağırladı.

Bu tavrıyla da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i hatırlattı. O da özellikle sağlığıyla ilgili bir durum söz konusu olduğunda kimi iş toplantılarını orada düzenliyordu.

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TEDAVİNİN BİTTİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kanser tedavisi göreceğini açıklayarak bütün dünyaya şoke eden Middleton, kemoterapinin bittiğini kocası William ile paylaştığı sosyal medya hesabında yer verilen bir videoyla duyurdu.

10 Eylül'de yayınlanan, videoda Galler ailesi, yani Kate ve William ile çocukları 11 yaşındaki George, 9 yaşındaki Charlotte ve 6 yaşındaki Louis bir ormanda görülüyor. Aile, özellikle de Kate ile William belki de gençlik yıllarında kalan bir samimiyet sergiliyor videoda.

El ele tutuşuyorlar, çimenlerin üzerine uzanıyorlar, Kate başını kocasının omuzuna yaslıyor. Görüntülerde William'ın her iki eliyle karısının elini tutması da gözlerden kaçmıyor.

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Videonun bir noktasında Kate araba kullanırken başka bir yerinde de annesi Carole, babası Michael ve çocuklarıyla birlikte oyun oynarken görünüyor.

Kate, William ve çocuklarının mutlu aile tablosu videoya damgasını vuran ayrıntı.

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SON DOKUZ AY ÇOK ZOR GEÇTİ

Galler Prensesi Kate Middleton, bu videoyla birlikte bir de açıklamaya yer verdi paylaşımda. Middleton "Yaz mevsimi sona ererken kemoterapi tedavimin nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam" diyerek başladı paylaşımına.

Ardından da şöyle sürdürdü duygularını ifade etmeyi: "Son dokuz ay bir aile olarak bizim için inanılmaz zordu. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir. Biz de fırtınalı sularda ve bilinmeyen rotalarda yol almak zorunda kaldık.”

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Üç çocuk annesi Kate Middleton, kanser yolculuğunun hem hasta kişi hem de onu sevenler için "karmaşık, korkutucu ve öngörülemez" olduğunu belirterek bu sürecin kendisine, hayata farklı bir bakış açısı kazandırdığını ifade etti.

Galler Prensesi, kanserin insanın daha önce hiç farkına varmadığı özelliklerini keşfetmesine yol açtığını ve insanı kendi zayıflıklarıyla yüzleştirdiğini belirtti.

KANSER HASTALARINA SESLENDİ: SİZİNLE YAN YANA EL ELE KALACAĞIM

Bu arada Kate Middleton paylaşımında kendisi gibi kanserle mücadele edenlere de seslendi: "Sizinle birlikte kalacağım... El ele, yan yana... Her karanlığın içinden bir ışık yükselir. Bu yüzden bu ışığın parlamasına izin verin...."

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Kate Middletor paylaşımında şu satırlara yer verdi: "Bu süreç William'a ve bana çoğumuzun genellikle dikkate almadığı, hayatın basit ama önemli ayrıntıları üzerinde düşünme fırsatı verdi... Bu küçücük şeyler için minnettar olmamız gerektiğini hatırlattı."

Aylardır hayranlarının kendisinden iyi bir haber beklediği Kate Middleton, şimdi kanserden uzak kalmak için elinden gelen her şeyi yaptığını satırlarına ekledi.

Her ne kadar kemoterapi tedavisi bitse de önünde daha uzun bir yol olduğunu da vurguladı Kate Middleton. "Tam iyileşme sürecinde yolun uzun. Her günü geldiği gibi yaşamaya devam etmeliyim" satırlarına yer verdi mesajında.

Fakat yine de görevlerine geri dönmeyi istediğini ve sağlığı el verdiğinde birkaç kamusal etkinliğe katılmayı dört gözle beklediğini yazdı.

Kate Middleton, kendisine gösterilen destek için de teşekkür etti. Galler Prensesi Kate, "Bu dönemde bize destek olan herkesten büyük güç aldık" diye sürdürdü paylaşımını.