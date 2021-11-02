Tedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Yer: Adana... Piste inen uçağın önüne çıktılar: Çok sayıda gözaltı varYer: Adana... Piste inen uçağın önüne çıktılar: Çok sayıda gözaltı var#Adana
Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın Kâbus geri döndü"Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" Kâbus geri döndü!#Koronavirüs
Taxici olmak o kadar zor ki... 3,5 yıl boyunca sınava çalıştım'Taxici' olmak o kadar zor ki... '3,5 yıl boyunca sınava çalıştım'#Londra
3. doz BioNtech ne zaman Bakan Kocadan flaş açıklamalar3. doz BioNtech ne zaman? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar#Koronavirüs
Tacize uğrayan küçük kızları kurtardı, bıçaklanarak öldürüldüTacize uğrayan küçük kızları kurtardı, bıçaklanarak öldürüldü#Ankara
ABDnin gizli yeri açıklandı... Askerleri adada böyle eğitiyorlarABD'nin 'gizli yeri' açıklandı... Askerleri adada böyle eğitiyorlar #Çin
Yağmurun gözyaşları Türkiyeyi ağlatmıştı Bu görüntü sona erecekYağmur'un gözyaşları Türkiye'yi ağlatmıştı! Bu görüntü sona erecek#AK Parti
Gizli mesajlar ortaya çıktı Macron yalancı dedi, Morrison resti çekti Gizli mesajlar ortaya çıktı! Macron 'yalancı' dedi, Morrison resti çekti !#Avustralya
İstanbulun göbeğinde lüks mağazada kâbus anlarıİstanbul'un göbeğinde lüks mağazada kâbus anları!#İstanbul
Altın fiyatları için kritik viraj yarın Sert hareketler görülebilirAltın fiyatları için kritik viraj yarın! Sert hareketler görülebilir#Altın Fiyatları
Büyük vefasızlık Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandıBüyük vefasızlık! Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı#Sema Dinçer
9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı! #Afganistan
Tedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılıTedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılı#Katie Price
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Tedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılı

#Katie Price#Amy Price#Jordan
Tedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılı

Gösteri dünyasının en tartışmalı ünlülerinin birinde meğer bir değil iki tane trajedi gizliymiş... 

Haberin Devamı

SIK SIK DİLE GETİRMİYOR
Neredeyse bütün dünya Katie Price'ı hareketli özel hayatı nedeniyle tanıyor. Sık sık değişen sevgilileri, hiç bırakamadığı estetik operasyon bağımlılığı, hızlı gece hayatı gibi.. Bir de en büyük oğlunun sağlık sorunları nedeniyle gündeme geliyordu Katie Price. Ama onu içten içe çok üzen yine de çok fazla dile getirmediği bir başka büyük üzüntüsü daha var. Bunu da nadiren dile getiriyor. 

Tedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılı

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIP KAZA YAPTI VE TEDAVİYE GÖNDERİLDİ
Birkaç ay önce gecenin ilerleyen saatlerinde kendi evinde genç bir adamın saldırısına uğrayan Katie Price bir yandan da kötü alışkanlıklarının yarattığı sorunlarla boğuşuyor. Son olarak geçen eylül ayında ehliyeti elinden alınmış olmasına rağmen, alkollü araba kullanan ve bir kazaya karışan 43 yaşındaki Price, uzun bir süre rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü.

Tedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılı

Haberin Devamı

TEDAVİSİ BİTER BİTMEZ NİŞANLISININ VE ÇOCUKLARININ YANINA KOŞTU
Bir dönem Jordan adıyla tanınan Katie Price, rehabilitasyon merkezinden çıkar çıkmaz da soluğu önce evinde, çocuklarının yanında aldı. Ardından da zor bir hastalıkla mücadele eden annesine koştu. Annesi Amy Price'ı ziyaret ettiği sırasında çekilen bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. O pozda Katie ve Amy Price'a yıldızın sakin bir hayat sürdüren kardeşi Sophie de eşlik etti.

Tedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılı

ANNESİ OKSİJEN TÜPÜYLE YAŞIYOR
Katie Price'ın, kasım ayının ilk günü "Yeni bir ay, işime döndüğüm, annem ve kız kardeşim ile kaliteli zaman geçirdiğim için mutluyum" mesajıyla yaptığı bu paylaşıma çok sayıda yorum geldi. O paylaşımda Katie Price'ın annesine olan benzerliğinin yanı sıra Amy Price'ın oksjin tüpü de dikkatlerden kaçmadı. Bunun nedeni ise Price, her ne kadar sık sık dile getirmese de annesi Amy'nin zorlu bir hastalıkla mücadele ediyor oluşu.

Tedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılı

AKCİĞER NAKLİ ŞANSI YOK
Katie Price, geçen şubat ayında annesinin yaşayacak fazla zamanı kalmadığını söylemişti. Price'ın 69 yaşındaki annesi Amy, bir süredir idiyopatik pulmoner fibroz adlı bir akciğer hastalığından musdarip. Price, annesinin akciğerlerinin yüzde 32 kapasite çalıştığını belirterek "çok fazla zamanı kalmadığını" anlatmıştı. Price, annesi için akciğer nakli şansı olmadığını da sözlerine eklemişti.

Tedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılı

Haberin Devamı

'NEYİN YAKLAŞTIĞINI BİLİYORUZ VE BUNUNLA BAŞA ÇIKMAK ZORUNDAYIZ'
Katie Price, annesi Amy'nin solunumunu oksijen tüpüyle sağladığını hatırlatarak "Annemi böyle görmek korkunç, çünkü o çok aktif biriydi" diye konuştu. Price, bunun "zalimce" olduğunu da sözlerine ekledi. Price içinde bulunduğu zor durumu "Sadece yeni anılar inşa ediyoruz, birçok fotoğraf çekiyoruz. Bütün yapabileceğiniz bu! Neyin yaklaştığını biliyorsunuz ve bununla başa çıkmak zorundasınız" sözleriyle anlatmıştı.

Tedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılı

Haberin Devamı

OĞLUNUN DA NADİR BİR GENETİK HASTALIĞI VAR
Katie Price'ın futbolcu Dwight Yorke ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Harvey de Prader Willi sendromu denilen ve nadir rastlanan bir genetik hastalığa sahip. Aynı zamanda otizmli de olan Harvey'i bir dönem bakımevine bırakmıştı Price.  Katie Price bir ara da 19 yaşındaki Harvey'in fazla kilolarından kurtulması konusunda sosyal medyadan yardım istemişti. Price, Harvey'in Yemek bulamadığında sinir krizi geçirip başını duvarlara vurduğunu anlatmıştı.

Tedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılı

Haberin Devamı

BEŞ ÇOCUK ANNESİ
Katie Price'ın eski evliliklerinden ve birlikteliklerinden Harvey'in yanı sıra dört tane daha çocuğu bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Katie Price#Amy Price#Jordan

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin
TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

#TOKİ
Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

#Pınar Altuğ