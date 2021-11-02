Tedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılı

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SIK SIK DİLE GETİRMİYOR

Neredeyse bütün dünya Katie Price'ı hareketli özel hayatı nedeniyle tanıyor. Sık sık değişen sevgilileri, hiç bırakamadığı estetik operasyon bağımlılığı, hızlı gece hayatı gibi.. Bir de en büyük oğlunun sağlık sorunları nedeniyle gündeme geliyordu Katie Price. Ama onu içten içe çok üzen yine de çok fazla dile getirmediği bir başka büyük üzüntüsü daha var. Bunu da nadiren dile getiriyor.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIP KAZA YAPTI VE TEDAVİYE GÖNDERİLDİ

Birkaç ay önce gecenin ilerleyen saatlerinde kendi evinde genç bir adamın saldırısına uğrayan Katie Price bir yandan da kötü alışkanlıklarının yarattığı sorunlarla boğuşuyor. Son olarak geçen eylül ayında ehliyeti elinden alınmış olmasına rağmen, alkollü araba kullanan ve bir kazaya karışan 43 yaşındaki Price, uzun bir süre rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü.

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TEDAVİSİ BİTER BİTMEZ NİŞANLISININ VE ÇOCUKLARININ YANINA KOŞTU

Bir dönem Jordan adıyla tanınan Katie Price, rehabilitasyon merkezinden çıkar çıkmaz da soluğu önce evinde, çocuklarının yanında aldı. Ardından da zor bir hastalıkla mücadele eden annesine koştu. Annesi Amy Price'ı ziyaret ettiği sırasında çekilen bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. O pozda Katie ve Amy Price'a yıldızın sakin bir hayat sürdüren kardeşi Sophie de eşlik etti.

ANNESİ OKSİJEN TÜPÜYLE YAŞIYOR

Katie Price'ın, kasım ayının ilk günü "Yeni bir ay, işime döndüğüm, annem ve kız kardeşim ile kaliteli zaman geçirdiğim için mutluyum" mesajıyla yaptığı bu paylaşıma çok sayıda yorum geldi. O paylaşımda Katie Price'ın annesine olan benzerliğinin yanı sıra Amy Price'ın oksjin tüpü de dikkatlerden kaçmadı. Bunun nedeni ise Price, her ne kadar sık sık dile getirmese de annesi Amy'nin zorlu bir hastalıkla mücadele ediyor oluşu.

AKCİĞER NAKLİ ŞANSI YOK

Katie Price, geçen şubat ayında annesinin yaşayacak fazla zamanı kalmadığını söylemişti. Price'ın 69 yaşındaki annesi Amy, bir süredir idiyopatik pulmoner fibroz adlı bir akciğer hastalığından musdarip. Price, annesinin akciğerlerinin yüzde 32 kapasite çalıştığını belirterek "çok fazla zamanı kalmadığını" anlatmıştı. Price, annesi için akciğer nakli şansı olmadığını da sözlerine eklemişti.

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'NEYİN YAKLAŞTIĞINI BİLİYORUZ VE BUNUNLA BAŞA ÇIKMAK ZORUNDAYIZ'

Katie Price, annesi Amy'nin solunumunu oksijen tüpüyle sağladığını hatırlatarak "Annemi böyle görmek korkunç, çünkü o çok aktif biriydi" diye konuştu. Price, bunun "zalimce" olduğunu da sözlerine ekledi. Price içinde bulunduğu zor durumu "Sadece yeni anılar inşa ediyoruz, birçok fotoğraf çekiyoruz. Bütün yapabileceğiniz bu! Neyin yaklaştığını biliyorsunuz ve bununla başa çıkmak zorundasınız" sözleriyle anlatmıştı.

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OĞLUNUN DA NADİR BİR GENETİK HASTALIĞI VAR

Katie Price'ın futbolcu Dwight Yorke ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Harvey de Prader Willi sendromu denilen ve nadir rastlanan bir genetik hastalığa sahip. Aynı zamanda otizmli de olan Harvey'i bir dönem bakımevine bırakmıştı Price. Katie Price bir ara da 19 yaşındaki Harvey'in fazla kilolarından kurtulması konusunda sosyal medyadan yardım istemişti. Price, Harvey'in Yemek bulamadığında sinir krizi geçirip başını duvarlara vurduğunu anlatmıştı.

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BEŞ ÇOCUK ANNESİ

Katie Price'ın eski evliliklerinden ve birlikteliklerinden Harvey'in yanı sıra dört tane daha çocuğu bulunuyor.