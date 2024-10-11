Bu kadar yük omuzlarına ağır geldi: Mutsuzluk mirasını çıkarıp attı

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2024 yılının ilk ayında karın bölgesinden ciddi bir operasyon geçiren Kate, bir süre ortadan kaybolup milyonlarca komplo teorisinin merkezinde yer aldıktan sonra çıkıp kanser tedavisi göreceğini açıkladı. Bu şekilde de dünyayı şoke etti Galler Prensesi...

Çünkü o, herkesin gözünde, sıradan bir ailede doğmasına rağmen gelecekte ülkesinin kraliçesi olacak kadar ayrıcalıklı ve şanslı biriydi. Kimse ona bu hastalığı yakıştıramasa da gerçek ortadaydı.

Aradan geçen zamanda birkaç etkinlikte görüldükten sonra Kate, geçen ay kemoterapi tedavisinin tamamlandığını duyuran bir aile videosu yayınladı.

Tedavi bitmişti bitmesine ama daha tam olarak iyileşmiş sayılmazdı.

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SÜRPRİZ ZİYARETTE ORTAYA ÇIKTI

Galler Prensesi Kate Middleton, dün de kocası Galler Prensi William ile sürpriz bir ziyarette ortaya çıktı. Daha önce kendisi gibi kanserle savaşan bir genç kızı Windsor'da ağırlayan Kate, ilk kez halkın arasına karıştı.

Kocasıyla birlikte geçen temmuz ayında bir dans etkinliğinde meydana gelen bıçaklı saldırıda görev yapan kurtarma ekibi üyelerinin ailelerini ziyaret etti.

Gülümsemediği zamanlarda yüzünde yaşadıklarının yorgunluğu okunsa da Kate eski formuna çok yakındı. Yine her zamanki gibi giyimi kuşamı ilgi odağı oldu.

Puantiyeli elbisesi, üzerine giydiği mantosu, özenle şekillenmiş saçlarıyla her zamanki Kate ide.

Onu mercek altına alan hayranları Kate Middleton ile ilgili başka bir ayrıntıyı daha gözden kaçırmadı. Kate'e evlenme teklif ederken William tarafından verilen o ünlü safir taşlı yüzük parmağından çıkmıştı!

ÜNLÜ YÜZÜĞÜ PARMAĞINDAN ÇIKARDI

Bir zamanlar William'ın annesi Diana'nın babası Charles ile nişanlanırken taktığı o yüzük 2010 yılından bu yana Kate'in parmağını süslüyordu.

Ama bir süredir o ünlü ve birçok kişiye göre mutsuzluğun simgesi olan safir taşlı yüzüğü takmıyor Kate.

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Dünkü ziyarette de parmağında Kraliyet ailesinde bir gelenek olan Galler altınından alyans ile birlikte yine mavi ve beyaz taşlarla süslü iki farklı yüzük vardı.

İşte bu durum yani Kate'in bir süredir Diana'dan miras kalan yüzüğü takmıyor oluşu epeydir konuşulan bir konuyu yeniden gündeme getirdi. Hatta "Kate de durumun farkına vardı" yorumları bile yapıldı.

Kanser tedavisi gören Kate Middleton, gülümsemediği zamanlarda yaşadıklarının bıraktığı izler yüz çizgilerinde belli oluyordu.





Fakat belli ki Galler Prensesi usul usul iyileşiyor. Çünkü hayranlarının çok beğendiği gülümsemesi yüzüne yansıyınca eski günlerdeki gibi görünüyor.

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BAŞTAN KABUL ETMEMELİYDİ

Özellikle Kate'in kansere yakalanmasından sonra ortada dolaşan iddialara bakılırsa o ünlü safir taşlı yüzük uğursuz.

Çünkü genç yaşta ölen Prenses Diana'nın mutsuz evliliğinin ve hatta yaşadığı bütün acıları simgesi. Hatta buna inananlara göre Kate daha baştan o yüzüğü hiç takmamalıydı.

Kate Middleton, zaman zaman bakıma gittiği için o yüzüğü takmasa da genellikle parmağından çıkarmıyordu. Hatta kanser tedavisi göreceğini açıkladığı videoda da o yüzük parmağındaydı.

Fakat sonra ne Windsor'da genç kanser hastasını ağırlarken, ne William ile birlikte Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcuları tebrik ettiği videoda o yüzük görünmüyordu. Tedavisinin bittiğini duyurduğu videoda da yüzüğün yerinde yeller esiyordu.

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Dün de o yüzük Kate'in parmağında görünmeyince yine söylentiler başladı. Ki bu konuya inananlar için gayet ciddi bu durum.

BAŞINA GELENLERDE O MAVİ TAŞIN DA PAYI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Hem sosyal medyada hem de ortamlarda konuşulanlara göre Kate'in başına her ne geldiyse bu yüzük nedeniyle geldi... Bu yorumu yapanların inanışına göre o gösterişli yüzük uğursuz.

Bu yorumlar da Kate'in kocası William tarafından aile dostlarının karısı Rose Hanbury ile aldatıldığı iddialarının alevlenmesinden sonra ortaya çıktı.

Bu iddiaların sahiplerine göre Kate artık aldatılmaya katlanamadı ve bir tür ruhsal bunalım geçirdi. Bu yüzden de tedavi görüyor ve halkın karşısına çıkmak istemiyor.

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MUTSUZ EVLİLİĞİN SİMGESİ 'UĞURSUZ' YÜZÜK

Aslına bakılırsa bu yüzük çok uzun süredir "lanetli" olarak anılıyor zaten. Bunun nedenini tahmin etmek de zor değil elbette.

Onu kullanan ilk kişi Prenses Diana evliliğinde hiç mutlu olmadı. Kocası tarafından neredeyse hiç sevilmeyen Diana, gencecik yaşında da iki küçük çocuğunu geride bırakarak bu hayata veda etti. Bir anlamda "gözü açık gitti" Diana'nın...

İşte bu nedenle ne kadar değerli olursa olsun, gencecik bir kadının mutsuzluğunun simgesi olan o yüzüğü parmağında taşıyan kişinin yani Kate'in gerçek mutluluğu bulması zor.

Böyle inanışlar insanlık tarihinde her dönemde vardı elbette. 2024 yılında da üstelik İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasından sonra bu da lanetli yüzük konusunun konuşulması çok da olmayacak iş değil.

'KEŞKE BAŞKA BİR YÜZÜK VERSEYDİ'

Hatta birçok kişi Prens William'ın Kate'e evlenme teklif ederken bu safir taşlı yüzük yerine daha farklı ve yeni bir yüzük vermesi gerektiği görüşünde. Bazılarına göre de Kate o yüzüğü hiç kabul etmemeliydi.

Tabii burada söz konusu olan Kate'in yıllarca beklediği Wiililam'ın evlilik teklifini reddetmesi gerektiği değil... Birçok kişi Kate ile William'ın evliliğinde o yüzüğün hiç ortalarda görünmemiş olması gerektiği görüşünde.

Kral Charles'ın eski karısı Diana'nın hayatı göz önüne alındığında bu "lanet" iddiaları çok da akıl dışı gelmiyor kulağa aslında. Hele bazı eşyaların, onu geçmişte kullananların enerjilerini taşıdığına inananlar için.

O YÜZÜĞÜ DIANA KENDİSİ SEÇTİ

Önce Diana'nın sonra da Kate Middleton'ın parmağında taşıdığı o nişan yüzüğü beyaz altın üzerinde iri bir safir taştan oluşuyor. O safir taşın çevresinde ise küçük elmas taşlar yer alıyor.

Aslında 1981 yılında nişanlanırken, kendisine bambaşka bir yüzük hediye etmek isteyen Charles'ın aksine bu yüzüğü beğenen Diana oldu. Kendi seçtiği nişan yüzüğünü parmağına taktı Diana.

Bu safir taşlı yüzün İngiliz kraliyet ailesinin modern tarihinin en unutulmaz parçalarından biri olarak biliniyor.

Diana'nın bu yüzükle başlayan evliliği de mutlu gitmedi. Kocası tarafından sevilmeyen Diana mutsuz bir şekilde evliliğini noktaladı.

Zaten aradığı huzuru boşandıktan sonra da erişemedi bir türlü. 1997 yılında da henüz 36 yaşındayken hala üzerindeki gizem perdesi aralanmamış bir trafik kazasında hayata veda etti.

ANNESİNİN HATIRASINI YAŞATMAK İSTEDİ

Bütün bunlar düşürüldüğünde mutsuz bir evliliğin simgesi olan bu yüzüğü William'ın neden sevdiğine yani Kate Middleton'a evlilik teklif ederken verdiği düşünülebilir.

Belli ki William, böyle düşünenlerin aksine bu yüzüğe annesinden kayan değerli bir hatıra olarak bakıyordu.

Annesinin doya doya takamadığı yüzüğü kendi karısının parmağında görmek onun için anlamlıydı. Bu yüzden de Kate'e evlenme teklif ederken bu yüzüğü verdi..

İşte bugün Kate'in karın ameliyatı açıklamasıyla ortadan kaybolmasından sonra konuşulanlar bu iddiaları akıllara getirdi yine. William'ın karısını aldattığı iddiaları yükseldikçe de Diana'nın yüzüğü yine gündeme oturdu.