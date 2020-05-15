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Tedavi sürecim zorluydu
Demet Sağıroğlu’nun, koronavirüse yakalandığı için ertelenen “Yaşadım Saydın Mı?” isimli single’ı Ossi Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu.
Şarkının sözü ve müziği Sadettin Dayıoğlu’na ait. Koronavirüse yakalandıktan kısa bir süre sonra sağlığına kavuşan Sağıroğlu; “Zorlu bir tedavi süreci geçirdim. Tüm hastalara şifa diliyorum. Evren, Pollyanna’nın penceresinden bakanlar için ışıltıyla gülümsemeye devam eder. Biraz sabır” dedi.
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