Tedavi sürecim zorluydu

Şarkının sözü ve müziği Sadettin Dayıoğlu’na ait. Koronavirüse yakalandıktan kısa bir süre sonra sağlığına kavuşan Sağıroğlu; “Zorlu bir tedavi süreci geçirdim. Tüm hastalara şifa diliyorum. Evren, Pollyanna’nın penceresinden bakanlar için ışıltıyla gülümsemeye devam eder. Biraz sabır” dedi.