Tecavüz ve yamyamlıkla suçlanmıştı… Ünlü aktör zirveden en dibe düştü… Benzin parası olmadığı için arabasını bile sattı!

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Üst üste rol aldığı birbirinden başarılı filmlerle sinema dünyasının yükselen yıldızlarından biriydi. Yakışıklılığı ve fit fiziğiyle öne çıkıyor, iyi projelerde yer alıp yetenekli bir oyuncu olduğunu iyice perçinlemek istiyordu.

Sadece oyunculuk kariyeri ve görüntüsüyle değil eşi ve çocuklarıyla, iyi aile babası profiliyle de çok beğeniliyordu. 2020’de yaşanmaya başlayan olaylar onun için sonun başlangıcı oldu. Hollywood'un yükselen yıldızlarından biri olan Armie Hammer son yılların en büyük skandallarından birine imza atarak gösteri dünyasından silinip gitti

ÖNCE KARISI TERK ETTİ, SONRA BÜYÜK SKANDAL PATLADI

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Armie Hammer, önce okul aşkı olan ve 10 yıldır evli olduğu güzeller güzeli eşi Elizabeth Chambers tarafından terk edildi. Bu beklenmedik ayrılığın yankısı sürerken ortaya çıkan skandal ise Hollywood’un uzun zamandır şahit olmadığı ölçüde ses getirecekti.

Hammer’ın bir yandan oyunculuk kariyerine yükselirken bir yandan da eşini sayısız kadınla aldattığı ortaya çıktı. Ancak bu sıradan bir sadakatsizlik hikayesi olmaktan çok uzaktı.

Her şey Hammer'ın 10 yıllık eşi Elizabeth Chambers'ın boşanma davası açmasıyla başlamıştı... Bu beklenmedik ayrılığın ardından gelen korkunç suçlamalar ünlü aktörün yıllardır aslında ikili bir hayat yaşadığını ortaya koydu

Ünlü aktörün hayatına giren kadınlardan biri onu taciz ve tecavüzle suçladı. Bu suçlamanın duyulmasıyla birlikte gerisi de deyim yerindeyse çorap söküğü gibi gelecekti.

TACİZ, TECAVÜZ VE YAMYAMLIK!

İlk suçlamayı yapan kadına başkaları da katıldı. Armie Hammer hakkında sadece birlikte olduğu kadınları taciz etmek, duygusal ve fiziksel istismarda bulunmakla değil bir yandan da yamyamlık suçlaması yöneltildi.

Olay mahkemeye taşındı ve kimi ismini saklamadan kimileriyle adlarını açıklamadan konuşan birçok kurbanı ünlü oyuncunun kendilerini duygusal şekilde istismar ederek kandırdığını sonra da cinsel ilişki ve birçok sapkınlık yaşamaya zorladığını iddia ederek şikayetçi oldu.

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Armie Hammer'la ilgili korkunç iddiaları mahkemeye taşıyan ilk isim Effie Angelova olmuştu... Genç kadın 2017'de tanıştığı ünlü aktörün kendisini duygusal istismarla kandırdığını, ilişkileri boyunca da tecavüz ve yamyamlık gibi sapkın fantazilerine kurban ettiğini söyledi

Armie Hammer’ın eşi Elizabeth Chambers’ın da 10 yıllık evliliklerini bu yüzden bitirdiği böylece anlaşıldı. Aylar süren dava sürecinden sonra mahkeme kurbanların yeterli delil sunamaması gerekçesiyle açılan davaları düşürdü. Ve Armie Hammer son yılların bu en büyük skandalından aklanmış oldu.

MAHKEMEDE AKLANDI AMA KARİYERİ BİTTİ

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Ancak mahkeme suçlu bulmasa da Armie Hammer’ın Hollywood kariyeri en parlak günlerinde sona ermiş oldu. Ünlü aktör bir süre gözlerden uzak şekilde Cayman Adaları’nda yaşadı. Onun işsiz kalınca devremülk satmaya başladığını söyleyenler oldu…

Mahkemede aklandıktan sonra Los Angeles’a geri dönen ve tüm bu akılalmaz skandal boyunca hiçbir zaman suçunu kabul etmeyen Armie Hammer son zamanlarda sosyal medyayı da yeniden aktif şekilde kullanmaya başlamıştı.

Armie Hammer mahkemede suçlu bulunmasa da Hollywood kariyeri sona erdi ve mali açıdan da zor duruma düştü

Bir zamanlar rol aldığı her filmden bir servet kazanan Armie Hammer, yamyamlık skandalının kariyerinin sona ermesine yol açmasının ardından çok sevdiği kamyonetini bile satmak zorunda kaldı…

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BENZİN PARASI YETMEDİĞİ İÇİN ÇOK SEVDİĞİ ARACINI BİLE SATMAK ZORUNDA KALDI

Gözden düşen ünlü isim geçtiğimiz gün paylaştığı bir Instagram videosunda “Los Angeles'a döndüğümden beri kamyonetime yaklaşık dört kez 500 dolarlık benzin koydum ve bunu karşılayamıyorum. Artık benzine param yetmiyor.” itirafında bulundu.

“Bunu 2017 yılında kendime bir Noel hediyesi olarak aldım... Ve bu kamyonu çok sevdim ve onu kampa, ülke çapında birçok kez ve uzun yol gezilerine götürdüm” dediği çok sevdiği aracına benzin almaz hale geldiği için satmak zorunda kalan Armie Hammer kendisine daha küçük ve az benzin harcayan bir araç aldığını söyledi.

Bir zamanların gözde oyuncusu artık benzin parasını karşılayamadığı için çok sevdiği kamyonetini satmak zorunda kaldığını itiraf etti

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Dün 38 yaşına giren Hammer, doğumlarından sonra çocuklarını bu kamyonetle hastaneden aldığını söyleyerek duygusal anlar yaşadı. Armie Hammer’ın Elizabeth Chambers’la evliliğinden 9 yaşında Harper adında bir kızı ve 7 yaşında Ford adında bir oğlu var.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ, HAYATINA HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM EDİYOR

Eski aktör, evliyken yaşadığı ilişkileri ve karısını aldattığını kabul edip evliliğinden oldu. Ancak tacizi tecavüz ve yamyamlık suçlamalarının tamamını reddetti ve yaşanan her şeyin karşılıklı rıza dahilinde olduğunu savundu.

Kendisi reddetse bile bu skandal ve iddialar ünlü oyuncunun kariyerine ağır bir darbe vurdu ve Armie Hammer Hollywood'dan dışlandı. Hammer 2022'de vizyona giren “Death on the Nile”dan bu yana bir filmde rol almadı. Bundan sonra kendine Hollywood’da yer bulması da pek mümkün görünmüyor.

Tüm bu iddiaların ortasında Armie Hammer çeşitli bağımlılık problemlerini aşmak için 12 adımlı bir programa kaydolmuştu. O dönemde çıkan haberlerde Robert Downey Jr'ın rehabilitasyon masraflarını karşıladığı iddia edilse de Hammer temmuz ayında bu söylentiyi yalanladı.

Mali açıdan zor durumda olduğunu söylese de Armie Hammer her zamankinden daha mutlu olduğunu iddia etmeye devam ediyor: “Bunun bana ne öğrettiğini biliyorsunuz, paraya ihtiyacım yok çünkü hayatım boyunca hiç olmadığım kadar mutlu oldum”