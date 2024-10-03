Taze evliler gece gezmesinde… Gözünü parmağındaki yüzükten alamadı…

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Son haftalarda hareketlenen aşk hayatıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Lana Del Rey, birkaç yıl önce tanıştığı ve sadece bir aydır aşk yaşadığı “timsah turu” rehberi Jeremy Dufrene ile evlenerek dünya çapındaki milyonlarca hayranına büyük bir sürpriz yaptı.

SÜRPRİZ DÜĞÜN HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Geçen hafta bugün düğün fotoğrafları bir anda manşetlere taşınan ünlü çift Louisiana'da, Dufrene'in meraklı müşterilerini timsah turuna çıkardığı nehrin kıyısında evlendi.

Kimselerin haberinin bile olmadığı bu düğünde sadece Lana Del Rey’in babası Rob Grant, kız kardeşi Caroline ve erkek kardeşi Charlie vardı. Ünlü şarkıcı damada doğru yürürken babasının koluna girdi.

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İlişki yaşadığını bile inkar ettiği bu kimselerin kısa bir süre öncesine kadar tanımadığı timsah turu rehberiyle bir ay gibi kısa bir sürede evlenen ünlü şarkıcı çok konuşulan bu gizli düğünden sonra ilk kez ortaya çıktı.

TAZE EVLİLERİN AŞK GECESİ

Taze evliler Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene geçtiğimiz akşam birlikte dışarı çıktı, bir restorandan aldıkları paketli yemeği birlikte kaldırıma oturarak yedi. Bu arada bol bol sohbet edip romantik anlar da yaşayan çift etraflarından geçip gidenlere hiç aldırmadı.

Çiçeği burnunda gelin Lana Del Rey, sanki son bir haftada yaşananlara inanamaz gibi sürekli parmağındaki alyansa bakıp durdu, kocasını öpücüklere boğdu ve onunla bol bol selfie çekti.

GELİNLİĞİNİ İKİNCİ EL MAĞAZASINDAN ALMIŞ

Düğünde giydiği gelinliği New Orleans'taki bir ikinci el mağazasından satın aldığı ortaya çıkan Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile 2019’da, bu timsahlı nehir turlarından birine çıktığında tanışmıştı.

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5 YIL ÖNCE TANIŞMIŞLARDI... AŞKLARININ NASIL BAŞLADIĞINI İSE KİMSELER BİLMİYOR

Jeremy Dufrene, o gün ünlü şarkıcıyla çektirdiği fotoğrafları daha sonra Facebook hesabından paylaşmış, başta tanımadığı, fotoğrafı çektirdikten sonra kim olduğunu fark ettiği Lana Del Rey’le olan fotoğraflarının altına da “Turlarımda kiminle karşılaşacağımı asla bilemiyorum ama her zaman bir zevk sevgili Lana Del Rey” yazmıştı…

HER ŞEY BİR AY İÇİNDE OLUP BİTTİ

Çiftin bu kısa tanışıklığın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra nerede ve nasıl yeniden bir araya gelip aşka düştükleri henüz bilinmiyor. İkili ağustos ayında İngiltere’de bir müzik festivalinde el ele görülmüş, Lana Del Rey de işte bunun ardından Jeremy Dufrene ile sadece arkadaş olduklarını iddia etmişti.

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Sadece birkaç hafta sonra, 7 Eylül'de, ünlü model Karen Elson'ın New York'taki düğününe el ele giden Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene ilişkilerini burada dünyaya ilan etmiş oldu.

49 yaşındaki Dufrene'in önceki evliliğinden bir oğlu ve iki kızı var. Aşkta aradığı mutluluğu yıllarca bulamayan Lana Del Rey’in adı ise 2020’de müzisyen Clayton Johnson ile, 2022’de de Jack Donoghue ile anılmıştı.