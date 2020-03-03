Tayt değil mi o?

Hay hay kimse yargılayamaz ama yapmayın.

Kısa ve kalın bacaklarınıza o taytı giymeyin.

Çünkü biz kadınlar bu manzaradan hiç hoşlanmıyoruz.

Üstelik o güneş gözlüğü, saç tıraşı, yağmurluk ve spor ayakkabı sizi cool göstermişken...

Bir de son dönemde giyim kuşama özen göstermeye başladınız, devam edin.

Çünkü bu değişiklik size çok yakışıyor. Yeni gençlik iksiriniz iyi gelmiş, aynen devam.





Kafası komple karışmış (Doğu Demirkol)

Doğu Demirkol ilginç bir stille karşımızda.

Özellikle jean’in tarzı, paçaları, 80’lerde bıraktığımız bel çantası ve hepsinin üzerine giydiği klasik mantosu ile sokakta değil de adeta komedi filmi setinde objektifimize yakalanmış gibi...

Kapüşonunu çok üşüdüğü için şapkasının üzerine çıkarttığını düşünüyorum.

Yoksa kocaman boyuyla öcü gibi ortalıkta dolaşma ihtimali yoktur herhalde...





