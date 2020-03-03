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Gardırop Cadısı
Haber Giriş: 03.03.2020 - 11:53,Son Güncelleme:/

Tayt değil mi o?

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Tayt değil mi o?
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Cem Yılmaz, giyinmeyi üçüncü, hatta dördüncü plana atıyor.

Hay hay kimse yargılayamaz ama yapmayın.
Kısa ve kalın bacaklarınıza o taytı giymeyin.
Çünkü biz kadınlar bu manzaradan hiç hoşlanmıyoruz. 
Üstelik o güneş gözlüğü, saç tıraşı, yağmurluk ve spor ayakkabı sizi cool göstermişken...
Bir de son dönemde giyim kuşama özen göstermeye başladınız, devam edin.
Çünkü bu değişiklik size çok yakışıyor. Yeni gençlik iksiriniz iyi gelmiş, aynen devam.

Tayt değil mi o


Kafası komple karışmış (Doğu Demirkol)

Doğu Demirkol ilginç bir stille karşımızda.
Özellikle jean’in tarzı, paçaları, 80’lerde bıraktığımız bel çantası ve hepsinin üzerine giydiği klasik mantosu ile sokakta değil de adeta komedi filmi setinde objektifimize yakalanmış gibi...
Kapüşonunu çok üşüdüğü için şapkasının üzerine çıkarttığını düşünüyorum.
Yoksa kocaman boyuyla öcü gibi ortalıkta dolaşma ihtimali yoktur herhalde...

Tayt değil mi o


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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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