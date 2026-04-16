ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± yazÄ±n muradÄ±na eriyor: Hayallerindeki gelinliÄŸi Ã§oktan buldu

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± yazÄ±n muradÄ±na eriyor: Hayallerindeki gelinliÄŸi çoktan buldu!

OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 15:38

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yaz, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ± Ã§ok Ã¶zel ve bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla gÃ¶steriÅŸli bir dÃ¼ÄŸÃ¼ne tanÄ±klÄ±k edecek... Ã‡Ã¼nkÃ¼ son dÃ¶nemin en gÃ¶zde aÅŸÄ±klarÄ± olarak hafÄ±zalarda yer eden Taylor Swift ile Travis Kelce, 3 Temmuz'da hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirecek.

Elbette bu bÃ¼yÃ¼k gÃ¼n iÃ§in de hazÄ±rlÄ±klar Ã§oktan baÅŸladÄ±. DÃ¼ÄŸÃ¼nle ilgili en Ã§ok merak edilen ayrÄ±ntÄ± da Swift'in giyeceÄŸi gelinlik elbette.

Son gÃ¼nlerde ortada dolaÅŸan haberlere gÃ¶re Taylor Swift, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde giyeceÄŸi gelinliÄŸi Ã§oktan belirledi bile...

TEMMUZ AYINDA EVLENÄ°YORLAR
Taylor, beyazperdenin menekÅŸe gÃ¶zlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Elizabeth Taylor'Ä±n ilk evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Conrad Nicky Hilton Jr ile dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde giydiÄŸi gelinlikten ilham alacak bÃ¼yÃ¼k gÃ¼nÃ¼ iÃ§in...Â 

Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Taylor Swift; Elizabeth Taylor'Ä±n eski fotoÄŸraflarÄ±na uzun uzun baktÄ±, onun sekiz dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde de giydiÄŸi kÄ±yafetleri inceledi.

Sonunda da idolÃ¼ olarak benimsediÄŸi Taylor'Ä±n daha 18 yaÅŸÄ±ndayken giydiÄŸi ilk gelinliÄŸinden ilham almaya karar verdi.

ZAMANSIZ VE AKILDAN Ã‡IKMAYACAK GELÄ°NLÄ°K
Taylor Swift bu konuda hiÃ§ de haksÄ±z deÄŸil aslÄ±nda.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ menekÅŸe gÃ¶zlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Elizabeth Taylor'Ä±n o ilk gelinliÄŸi, zamansÄ±z ve bir kez gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde bir daha Ã§Ä±kmamak Ã¼zere hafÄ±zalara kazÄ±nacak tÃ¼rden.

Elizabeth Taylor; 6 MayÄ±s 1950 gÃ¼nÃ¼, Paris Hilton'un bÃ¼yÃ¼k dedesi Conrad Nicky Hilton Jr ile evlenirken daha 18 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

O gÃ¼n giydiÄŸi gelinliÄŸinde de tasarÄ±mcÄ± Helen Rose'un imzasÄ± var.

KÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Rose, Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ±yken Prens Rainier ile evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly'nin de gelinliÄŸini tasarlamÄ±ÅŸtÄ±. Grace Kelly, 1955 yÄ±lÄ±nda Monako sarayÄ±na gelin gitmiÅŸti.

Ä°NCÄ°LERLE BEZELÄ°
Taylor'Ä±n gelinliÄŸi uzun kollu ve kabarÄ±k etekliydi... KumaÅŸ olarak saten kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ve Ã¼zerinde de inci iÅŸlemeler vardÄ±.

Bunun yanÄ± sÄ±ra omuz dekoltesi, kalp ÅŸeklinde yakasÄ± ve ÅŸeffaf yÃ¼ksek yakalÄ± Ã¼st katmanÄ±yla dikkat Ã§ekiyordu.

Taylor'Ä±n 700 konuk Ã¶nÃ¼nde ilk kocasÄ±yla hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸinde giydiÄŸi bu gelinliÄŸini inci bir taÃ§ ve duvakla tamamladÄ±.

BUGÃœNKÃœ DEÄžERÄ° 20 BÄ°N DOLAR
GelinliÄŸin fiyatÄ± bin 500 dolardÄ±. BugÃ¼nkÃ¼ deÄŸerinin ise 20 bin dolar olduÄŸu belirtiliyor.

SÃ¶z konusu gelinlik 2013 yÄ±lÄ±nda Londra'da dÃ¼zenlenen bir mÃ¼zayedede 188 bin dolara satÄ±ldÄ±.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not daha...Â 

Elizabeth Taylor, hayatÄ± boyunca sekiz kez evlendi. Ama bunlarÄ±n hiÃ§birinde klasik ve bilindik anlamda gelinlik giymedi. Hatta bugÃ¼n Taylor Swift'in bile hayallerini sÃ¼sleyen bu gelinlik, onun giydiÄŸi ilk ve son beyaz gelinlikti.

Taylor ile Hilton Jr, bu gÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden bir yÄ±l geÃ§tikten sonra boÅŸandÄ±.

2011 yÄ±lÄ±nda hayata veda eden Elizabeth Taylor, hayatÄ± boyunca sekiz kez evlendi. Ama sadece ilk dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde beyaz gelinlik giydi. DiÄŸer evlilik tÃ¶renlerinde farklÄ± kÄ±yafetler tercih etti.

