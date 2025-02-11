Tatsız haber resmen duyuruldu... Yine üzüntü, yine hayal kırıklığı

Haberin Devamı

Hatta tam tersine eğer dünyaya geldiği sosyal koşullarda yaşasaydı yakın çevresi dışında kimsenin ondan haberi bile olmayacaktı.

Ama günün birinde İngiltere'nin gelecekteki kralı William ile evlenip kraliçe adayı olunca durum değişti.

Geçen yıla, geçirdiği ameliyat ve gördüğü kanser tedavisiyle damgasını vuran Kate Middleton bu sözünü ettiğimiz kişi...

43 yaşındaki üç çocuk annesi Kate bugün artık dünyanın en çok ilgi çeken kişilerinden biri. Hatta bir liste yapılsa ilk üçteki yerini kimseye kaptırmaz.

SÖYLENTİLERE SON NOKTA KONULDU

Tedavisi nedeniyle uzun süre gözlerden uzak kalan Kate Middleton, geçen yılın haziran ayından bu yana biraz yavaş adımlarla görevlerine döndü. Bu yılın başından beri de biraz daha hızlandı.

Haberin Devamı

Dünyanın dört bir yanındaki hayranları uzun süredir önümüzdeki haftayı bekliyordu aslına bakılırsa... Alışılageldiği üzere Kate Middleton, yanında kocası Prens William ile birlikte önemli bir etkinlikte kamera karşısına çıkacaktı.

Kırmızı halıyla desek daha doğru olur. Çünkü beklentiye göre Galler Prensesi Kate ile Galler Prensi William, İngiliz sinemasının Oscar'ı sayılan BAFTA törenine katılacaktı. Kate de o törende sinema yıldızlarını kıskandıran görüntüsüyle kırmızı halıda boy gösterecekti.

Başta beklenti bu yöndeydi. Sonra "Kate o törene gitmeyebilir" söylentileri yayıldı. Tabii ki hayranlarının yüreği ağızlarına geldi.





TÖRENDE OLMAYACAKLARI RESMEN DUYURULDU

Sonunda bunca beklentiyi boşa çıkaran hayranlarının hevesini kursağında bırakan açıklama geldi.. Kensington Sarayı'ndan yapılan resmi duyuruya göre 16 Şubat gecesi yapılacak oylan BAFTA ödül törenine ne Kate'in ne de William'ın katılacağı açıklandı.

Ödülleri veren kurumun patronu olan Prens William geçen yıl törene yalnız başına katılmıştı. Yapılan açıklamaya göre bu yıl bir video aracılığıyla törene selamını gönderecek.

Haberin Devamı

Kate ile William bu törene son olarak 2023 yılında katılmıştı.

Bu açıklamanın ardından bir endişe rüzgarı dört yanı sardı desek yeridir. Birçok kişi Kate'in hastalığıyla ilgili bir sorun olduğunu düşünüp telaşlandı. Fakat aileyi yakından takip eden uzmanların belirttiğine göre bu durumun nedeni Kate'in sağlığı değil çocukları George, Charlotte ve Louis'nin okul tatili döneminde onların yanında olup ailece birlikte vakit geçirmek istemeleri.

TÖRENE KATILMASI KESİN GİBİYDİ

Galler Prensesi'nin, İngiliz sinemasının en saygın ödülü olarak kabul edilen BAFTA'nın dağıtılacağı törene kocası Prens William ile birlikte katılması daha geçen ayın sonlarında neredeyse kesin gibiydi...

Haberin Devamı

16 Şubat'ta yapılacak olan törende Kate de kırmızı halıya çıkması bekleniyordu. Herkes de onun gecede ne giyeceğini merak ediyordu.

Her ne kadar her sene katılmasalar da William ve Kate katıldıkları BAFTA törenlerinde kırmızı halıya damgalarını vuruyor. Özellikle de Kate.

Madem bu yıl BAFTA'ya dönüşü yıkılan bir hayal oldu biz de Kate Middleton'ın ödül gecelerine damgasını vuran o görüntülerini bir hatırlayalım istedik.

Haberin Devamı





Kate 2017 yılındaki BAFTA törenine omuz dekoltesiyle dikkat çeken bu elbiseyle katıldı.

2018 yılında en küçük oğlu Louis'ye hamileydi Kate. O gece için bu yeşil elbiseyi seçti. Boynundaki zümrüt ve elmaslardan oluşan gerdanlığı gecenin en çok konuşulan konusu oldu.







İşte o beyaz elbise... Kate Middleton'ın geceye katıldığı yıllar içindeki en çok beğenilen BAFTA kıyafeti... 2019 yılındaki törene etekleri uçuşan, omuz kısmı asimetrik bu elbiseyle katıldı o dönemdeki unvanıyla Cambridge Düşesi Kate Middleton. Bu elbisesi de saç modeli de takıları da çok beğenildi.

Haberin Devamı





2020 yılındaki BAFTA töreninde giydiği bu elbiseyi ikinci kez giyiyordu Kate Middleton. O gecenin ana teması sürdürülebilirlikti. Buna uygun olarak konuklar da daha önce kullandıkları kıyafetleri giydi. Kate'in taktığı takılar bu elbiseye pek uygun bulunmadı.





Önceki yıl Kate, törenin kırmızı halısına bu kıyafetle çıktı. Tabii ki onu yakından takip eden herkese tanıdık geldi bu beyaz elbise. Birkaç yıl önce yine BAFTA töreninde giydiği elbisenin üzerinde biraz değişiklik yapılmıştı. Kate'in uzun siyah eldivenleri ise birçok moda eleştirmeni tarafından çok da beğenilmedi.

