Tatil sonrası alışveriş

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NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, model sevgilisi Hannah Cherry ile Bodrum tatilinden sonra alışveriş için soluğu Nişantaşı’nda aldı.
Şengün ile model sevgilisi önceki gün City’s Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.
Yıldız basketbolcu ve sevgilisi Hannah Cherry alışveriş yaptığı çantalarını vale yardımıyla lüks spor aracına bıraktı.
Sevgilisiyle birlikte çekingen tavırlar sergileyen Alperen Şengün, sportif giyim tarzıyla da dikkatleri üzerine topladı.