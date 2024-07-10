×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Tatil sonrası alışveriş

Güncelleme Tarihi:

#Alperen Şengün#Hannah Cherry#NBA’De Houston Rockets
Tatil sonrası alışveriş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 08:30

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ve model sevgilisi Hannah Cherry ile Bodrum’un ardından soluğu İstanbul’da aldı. Ünlü çift önceki gün Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi.

Haberin Devamı

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, model sevgilisi Hannah Cherry ile Bodrum tatilinden sonra alışveriş için soluğu Nişantaşı’nda aldı.

Şengün ile model sevgilisi önceki gün City’s Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

Tatil sonrası alışveriş

Yıldız basketbolcu ve sevgilisi Hannah Cherry alışveriş yaptığı çantalarını vale yardımıyla lüks spor aracına bıraktı.

Sevgilisiyle birlikte çekingen tavırlar sergileyen Alperen Şengün, sportif giyim tarzıyla da dikkatleri üzerine topladı.

Tatil sonrası alışveriş

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alperen Şengün#Hannah Cherry#NBA’De Houston Rockets

BAKMADAN GEÇME!