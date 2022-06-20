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Tatil sezonu açıldı, ünlüler Bodrum'a çıkarma yaptı

#Yasemin Allen#Birce Akalay#Begüm Kütük
Tatil sezonu açıldı, ünlüler Bodruma çıkarma yaptı

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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BODRUM ÖPÜCÜĞÜ

Sosyal medyadaki aşk paylaşımlarıyla gündeme gelen Yasemin Allen ve Tolga Güleç, hafta sonunu Bodrum’da geçirdi.

Tatil sezonu açıldı, ünlüler Bodruma çıkarma yaptı

Kaya Palazzo Otel’de konaklayan âşıklar önceki gün restoran çıkışı öpüşürken objektife yansıdı. Sevgililer dün sabah saatlerinde de otelin plajında güneşlenirken görüntülendi. (Kamil SÜMER)

ÖNCE TATİL SONRA KUTLAMA

Birce Akalay, geçen perşembe katıldığı ‘Kelebek Yazı’ partisinin ardından soluğu Bodrum’da aldı.

Tatil sezonu açıldı, ünlüler Bodruma çıkarma yaptı

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Bitez’deki Doria Beach’te güneş ve deniz keyfi yapan Birce Akalay, kısa süreli tatilin ardından doğum gününü kutlamak için yeniden İstanbul’a döndü.
Önceki akşam Asmalımescit’teki Corridor adlı mekanda arkadaşlarıyla kutlama yapan oyuncu, muhabirlere “Gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz, ben böyle şeylerden gocunmam; 38 yaşındayım” dedi. (Kamil SÜMER)

BİR DAHA YAPMA!

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti de tatil için Bodrum’u tercih etti.

Tatil sezonu açıldı, ünlüler Bodruma çıkarma yaptı

Çift önceki gün Gümbet’teki bir otelin plajında denize girdi. İskeledeki merdivenlerden önce Begüm Kütük, ardından Erdil Yaşaroğlu indi. Ünlü oyuncu, o sırada ayağıyla kendisine şaka yapan eşine “Bir daha yapma” diyerek parmak salladı. (Kamil SÜMER)

ELLERİYLE YAĞLADI

“Muhteşem Yüzyıl” dizisindeki ‘Sümbül Ağa’ rolüyle hafızalara kazınan Selim Bayraktar, sevgilisi Emel Karaköse ile Bodrum’da tatil yapıyor.

Tatil sezonu açıldı, ünlüler Bodruma çıkarma yaptı

Çift önceki gün Gümbet’teki bir otelin plajındaydı. Ünlü oyuncu cep telefonuyla ilgilenirken, sevgilisi sırtına güneş yağı sürdü. (Kamil SÜMER)

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BAKAYIM NASIL ÇIKTIM?

Çeşme’de tatil yapan Selen Görgüzel, önceki gün Aya Yorgi Koyu’ndaki Mano Del Sol Beach’te görüntülendi.

Tatil sezonu açıldı, ünlüler Bodruma çıkarma yaptı

Beyaz bikinisiyle Selim Akar’a poz veren Görgüzel, daha sonra telefonla çekilen o kareleri inceledi. İkilinin yanında işletmeci Çağrı Doğuş da vardı. Arkadaşlar, yeni açılan plajdaki üç büyük locayı kapatarak keyif yaptı. (Deniz BOY)

SOSYAL MEDYA İÇİN ÇEKİM

Oryantal Didem Kınalı önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’teydi.

Tatil sezonu açıldı, ünlüler Bodruma çıkarma yaptı

Bir gün önce Varyete adlı mekanda performans sergileyen ünlü oryantal sahne yorgunluğunu denize girerek attı. Plajda cep telefonunu elinden düşürmeyen Kınalı, sosyal medya için de çekim yaptı. (Kamil SÜMER)

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GİZEMLİ ARKADAŞ

Yiğit Marcus Aral’la ilişkisi sona eren Şevval Şahin, Bodrum tatiline devam ediyor.

Tatil sezonu açıldı, ünlüler Bodruma çıkarma yaptı

Ünlü model önceki gün bir erkek arkadaşıyla birlikte tekneyle Maçakızı’na geldi. Erkek arkadaşının yardımıyla iskeleye inen Şahin daha sonra tek başına denize girdi. (Kamil SÜMER )

BODRUM BODRUM

Bodrum’da sahneye çıkan Derya Uluğ kaldığı otelin balkonunda çekilen karelerini Instagram’da takipçileriyle paylaştı.

Tatil sezonu açıldı, ünlüler Bodruma çıkarma yaptı

Ünlü şarkıcının “Bodrum Bodrum” notunu düştüğü o kareler, kısa sürede büyük beğeni aldı.

BODRUM TATİLİ

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, Bodrum’da arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyor.

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Tatil sezonu açıldı, ünlüler Bodruma çıkarma yaptı

Talu önceki gün Gümbet’te kaldığı otelin plajında objektife takıldı. Plajda arkadaşlarıyla sohbet eden genç kız denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti. (Kamil SÜMER)

DENİZİN MESAJI VAR

Gülcan Arslan, ünlü modacı Deniz Marşan’ın Mavi markası için hazırladığı “Direct Message” adlı plaj koleksiyonunda yer alan tasarımlarla objektif karşısına geçti.

Tatil sezonu açıldı, ünlüler Bodruma çıkarma yaptı

Ünlü oyuncu sosyal medyada paylaştığı o karelerin altına “Denizin mesajı var” notunu düştü.

KONSER SONRASI EĞLENCE

Hande Yener, Çeşme-Alaçatı’daki Çilek adlı mekanda verdiği konser sonrası teknede yorgunluk attı.

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Tatil sezonu açıldı, ünlüler Bodruma çıkarma yaptı

Ünlü şarkıcı yeşil mayosuyla teknede çekilen görüntülerini kendi sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

ÇIPLAK AYAKLA GEZİNEYİM

Algı Eke, bikinili karesini sosyal medya hesabına yükledi.

Tatil sezonu açıldı, ünlüler Bodruma çıkarma yaptı

Ünlü oyuncu o karenin altına “Çıplak ayakla gezineyim. Fonda da Cesaria Evora, ‘Petit Pays’ söylesin, sözlerini anlamayayım” notunu düştü.

GÜN IŞIĞI

Ezgi Şenler rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil için Bodrum’a gitti.

Tatil sezonu açıldı, ünlüler Bodruma çıkarma yaptı

Ünlü oyuncu önceki gün kaldığı otelin havuzunda çekilen bu karesini İngilizce “Gün ışığı içeri girsin” notuyla Instagram hesabına yükledi.

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#Yasemin Allen#Birce Akalay#Begüm Kütük

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