Tatil için doktoru bekliyoruz

Hande Ataizi önceki gün sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Oyuncu, tatile çıkmak için oğlu Leon’un doktorundan onay beklediklerini söyledi: “Leon 9 ay önce geniz eti ameliyatı oldu, kulağına da tüp takıldı. Geçen hafta ufak bir operasyonla tüpü aldılar. Ameliyat yeri düzelsin, doktordan izin alır almaz Bodrum’a gideceğiz. Zaten bu durumda denize de giremez çocuk. Evim olmasa tatile falan gitmem, en güvenli yer şu ortamda yine ev.”





