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Haber Giriş: 24.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Tatil için doktoru bekliyoruz

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Tatil için doktoru bekliyoruz
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Hande Ataizi, Dinç Aydoğdu’yla ne zaman evlenecekleri sorulunca “Henüz tarih belli değil. Ortalık bir sakinleşsin, düğünü öyle yapacağız” dedi.

Hande Ataizi önceki gün sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Oyuncu, tatile çıkmak için oğlu Leon’un doktorundan onay beklediklerini söyledi: “Leon 9 ay önce geniz eti ameliyatı oldu, kulağına da tüp takıldı. Geçen hafta ufak bir operasyonla tüpü aldılar. Ameliyat yeri düzelsin, doktordan izin alır almaz Bodrum’a gideceğiz. Zaten bu durumda denize de giremez çocuk. Evim olmasa tatile falan gitmem, en güvenli yer şu ortamda yine ev.”

Tatil için doktoru bekliyoruz


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