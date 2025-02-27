Tatil bitti, çocuklar okula gitti... Sarmaş dolaş mutfağa girdiler

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Kate Middleton'ın bıçak altına yattığı ciddi ameliyat ve ardından gelen kanser tedavisi nedeniyle geçen yıl zorlu bir sınavdan geçen Galler çifti sonunda rahat bir nefes aldı.

Geçen yılın eylül ayında gördüğü kemoterapinin bittiğini, duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla duyuran Kate Middleton da artık eskisi kadar olmasa da görevlerinin başına döndü.

Kate ile William, önceki hafta hayranlarından ağır eleştiriler aldı ama bir yıl sonra ilk kez birlikte çıktıkları geziyle bu kızgınlığı affettirdiler görünüşe göre.

ÖDÜL TÖRENİ YERİNE KARAYİP TATİLİNE GİTMİŞLERDİ

Prens William'ın patronu olduğu Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin (BAFTA) ödül törenine katılmayan çift bunun yerine okulları yarı yıl tatiline giren üç çocuklarıyla birlikte vakit geçirdi.

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Hatta konuşulanlara göre Kate ile William, 11 yaşındaki George, 9 yaşındaki Charlotte ve 6 yaşındaki Louis'yi de alıp Karayipler'deki özel adalarında su sporlarının ve dinlenmenin keyfini çıkardılar.

Hayranları özellikle de Kate'i kırmızı halıda göremedikleri için hayal kırıklığına uğrasa da tatil bitti ve Galler çifti yeniden görevlerinin başına döndü.

BİR YIL SONRA İLK ORTAK GEZİ

Kate ile William, bir yıl sonra ilk kez kısa mesafeli bir geziye çıktı ve Galler'e gitti.

Orada da Galler Prensesi'nin hastalık öncesi günlerindeki gibi yüzünün güldüğü, sağlıklı göründüğü gözden kaçmadı. Karısı iyi olduğu için elbette William da daha mutluydu.

Çift, Galler ziyareti kapsamında Güney Galler'deki Pontypridd'i ziyaret etti. Ama onları görmek için heyecana kapılanları bir saat kadar bekletti.

Kate ile William, Galler'e trenle gitmeyi tercih etti. Tren arıza yapınca çiftin Cardiff tren istasyonuna varışı da gecikti.

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MUTFAĞA GİRİP GALLER KURABİYESİ YAPTILAR

Çift, ilk olarak 1805 yılından beri faaliyet gösteren Pontypridd Pazarı'nı ziyaret eti.

Sonra da mutfağa girdiler ve hamur açıp Galler'e özgü kurabiyelerden yaptılar. Fırından çıkan kurabiyeleri de Prens William çocuklara ikram etti.

43 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton, bölgedeki genç gönüllülerin kendi eriklerini yetiştirdiklerini duyduğunu belirtti.

Bu gençlerle buluşan Kate Middleton onlara kendi erik reçeli tarifini gönderme sözü de verdi.

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Kate ile ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı ise parmağındaki yüzük oldu. William'ın evlenme teklif ederken ona verdiği ve geçmişte annesi Prenses Diana'ya ait olan safir taşlı yüzük yine yoktu Kate'in parmağında. Onun yerine Galler altınından alyansı ile hastalığı sırasında William tarafından hediye edilen safir ve pırlanta taşlı daha sade yüzüğünü takmayı tercih etmişti.

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KASIRGADAN ETKİLENENLERİ DE ZİYARET ETTİLER

Kate ile William, 2024'ün son günlerinde meydana gelen iki ayrı kasırgadan etkilenen aileleri de ziyaret etti.

Galler çiftinin, bir yıl sonra ilk kez birlikte gittikleri bu ziyarette duraklarından biri de Pontypridd'deki halk bahçesi oldu.

Her ne kadar bir süre önce bunun aksinin olacağıyla ilgili iddialar ileri sürülse de Kate'in kıyafetleri yine dikkat çekti.

GİYSİLERİ YİNE DİKKAT ÇEKTİ

Galler Prensesi Cardiff'e ulaştığında üzerinde daha önce de giydiği Alexander MCQueen imzalı kırmızı mantosunu giydi.

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Bunun içine de kahverengi ekoseli etek ile üzerine aynı renk boğazlı kazak tercih etti. Paltosunun altında ise eteğine uygun renkte kahverengi cekedi vardı.

Kate görünümünü ise kahverengi çizmelerle tamamladı.

Çiftin yakalarındaki sarı nergis çiçekleri de dikkatlerden kaçmadı. Sarı nergis Galler'in ulusal çiçeği. Aynı zamanda 1 Mart'ta kutlanan ve ulusun koruyucusu olduğuna inanılan Aziz David Günü'nde de takılıyor bu nergis çiçekleri.