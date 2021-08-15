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Haber Giriş: 15.08.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı’dan yeni skandal

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Tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı’dan yeni skandal

Son günlerde ismi skandallarla anılan Irmak Arıcı, dün akşam Sakarya’nın Karasu ilçesinde konser verdi. Sahnede hareketsizce duran şarkıcı, iddialara göre kısa süre sonra sahneden indirildi.

Irmak Arıcı, geçtiğimiz gün trafikte tartıştığı bir vatandaşın suratına tükürmüştü. Arıcı'nın bu hareketi kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Dün akşam Karasu’da sahne alan Irmak Arıcı, hareketsiz bir şekilde sahnede kaldı.

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına adeta şok yaratan Irmak Arıcı’nın sahnede neden kendisini kaybettiği anlaşılmadı.

Konser meydanında bulunan hayranlarının iddialarına göre Irmak Arıcı, kısa süre sonra sahneden indirildi.

Irmak Arıcı, ve mekan yönetimi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü
Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü!

 

 

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