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Tartışma yeniden alevlendi! Kibariye kuaförün parasını gönderdi mi?

#Kibariye#Ali Küçükbalçık#Bodrum
Tartışma yeniden alevlendi Kibariye kuaförün parasını gönderdi mi

Ünlü şarkıcı Kibariye önceki gün hayranlarıyla Yeni Gazino sahnesinde bir araya geldi. Kibariye, konser öncesi yakında Sezen Aksu ile düet yapacağı haberini duyurdu.

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Kibariye önceki akşam Haktan ve Oryantal Didem ile Ağaoğlu Maslak 1453 içerisinde yer alan Yeni Gazino’da sahne aldı. Ünlü şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kibariye, geçtiğimiz günlerde kuaföre 4 bin 200 TL ödemeden ayrıldığı iddialarına yanıt verdi: “61 yaşındayım ve kimsenin hakkını yemedim. Bu kuaför meselesi de bir sponsorluk olayıydı. Ama şu an ismini anmayacağım arkadaşlarımız böyle prim yapmayı tercih etti. Beni yalancı gösteriyorlar. Bütün sanatçılar sponsorlukla ayakkabı ve kıyafet alıyor. Kuaföre paralarını gönderdim ama bu olay beni ziyadesiyle üzdü. 13 yaşımdan beri sahnelerdeyim. O gün beni nasıl tanıdılarsa bugün de aynı Kibariye’yim. Kimsenin gururuyla, onuruyla, parasıyla, ekmeğiyle oynamadım. Ben kul hakkına girmem. Sesimin ekmeğini yedim.”

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‘Bomba bir şarkı yapacağız’

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Ünlü şarkıcı yakında yeni bir düet çalışması ile hayranlarının karşısına çıkacağının müjdesini verdi: “Daha önce Tarkan’la bir düet yapmıştık ve çok beğenilmişti. Sezen ile yüz yüze konuştuk. İnşallah en kısa zamanda birlikte bomba bir şarkı yapacağız. Bu da size bu gecenin sürprizi olsun.” Kibariye, daha sonra sahneye çıkarak bir buçuk saat boyunca hayranlarına sevilen şarkılarını söyledi.

Tartışma yeniden alevlendi Kibariye kuaförün parasını gönderdi mi

Dolandırıldım

Kibariye ayrıca Bodrum’daki villasını satışa çıkarırken dolandırıldığını söyledi: “Emlakçının yeni dolandırıcılık haberlerini bizler de hayretle ve şaşkınlıkla izliyoruz. Dolandırıldım.”

 

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#Kibariye#Ali Küçükbalçık#Bodrum

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