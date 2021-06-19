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Magazin
Ali KESER
Haber Giriş: 19.06.2021 - 08:25 | Son Güncelleme:

Taro Emir Tekin: En büyük hayalim Karadeniz’i gezmek

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Taro Emir Tekin: En büyük hayalim Karadeniz’i gezmek

Kanal D’nin fenomen dizisi “Sadakatsiz”in Selçuk’u Taro Emir Tekin önceki gün sevgilisi Sofia ile Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi.

Oyuncu, “Çeşme’den Bodrum’a geldik. Annem (Şevval Şam) şu an Karadeniz’de. Karadeniz’i gezmek benim de en büyük hayalim” dedi. Oyuncu, annesi Şevval Sam’ın mesleğini devam ettirdiği için gurur duyduğunu söyledi:

“Annemle sürekli konuşuyorum. Beni uyarıyor ve çok yardımcı oluyor.” 

Taro Emir Tekin, sevgilisi Sofia ile 7 yıldır çok güzel bir ilişkilerinin olduğunu söyledi:

“Lise aşkım. Evlilik neden olmasın ama daha 24 yaşındayım.”

Taro Emir Tekin: En büyük hayalim Karadeniz’i gezmek

Hikâyenin iyisini ortaya çıkarmak için kötüye ihtiyaç duyuluyor‘Sadakatsiz’ dizisindeki Selçuk karakteriyle popüler olan Taro Emir Tekin tektip rolün oyuncusu olmadığını söylüyor. Leman Sam’ın torunu, Metin Tekin’in ve Şevval Sam’ın oğlu olan, Londra’da oyunculuk eğitimi alan genç aktörle konuştuk.
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