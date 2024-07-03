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Tarlada başka düğünde başka: Ünlü şarkıcının evlat sevgisi... Onunla birlikte nefes almak istiyorum

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#Leona Lewis#X Factor#Yarışmayla Ünlü Olanlar
Tarlada başka düğünde başka: Ünlü şarkıcının evlat sevgisi... Onunla birlikte nefes almak istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 15:51

Tıpkı yeryüzündeki milyonlarca hemcinsleri gibi ünlüler de evlat sahibi olduktan sonra hayatları değişiyor... Kimi zaman işlerini bile geri plana itip çocuklarına adıyorlar kendilerini.

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Tıpkı katıldığı bir yetenek yarışmasıyla ün kazanan sonra da müzik dünyasında kendine güzel bir kariyer yapan şarkıcı gibi.

2022 yılında ilk kez anne olan bu ünlü, minik kızını hayatının odağına koydu. İşlerinden arta kalan bütün vaktini ona ayırıyor. Artık kızı biraz da olsa büyüdüğü için bazen bazı davetlere birlikte katılıyorlar... Tıpkı iki arkadaş gibi!

Tarlada başka düğünde başka: Ünlü şarkıcının evlat sevgisi... Onunla birlikte nefes almak istiyorum

Ünlü şarkıcı ile kocası 2022 yılının son dönemlerinde Carmel adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.

30'lu yaşlarının ikinci yarısında ilk kez anne olan ünlü şarkıcı Leona Lewis bu sözünü ettiğimiz şarkıcı.

Katıldığı X Factor yarışmasından sonra hayatı değişen ve şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan 39 yaşındaki Lewis ile beş yıllık kocası Dennis Jauch, bir buçuk yıl önce Carmel adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu.

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Minik Carmel'in dünyaya gözlerini açmasından sonra Leona Lewis'in hayatı da tamamen değişti. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabı da kızıyla birlikte çektirdiği pozlarıyla dolmaya başladı.

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Leona Lewis, birlikte gittikleri düğünde minik Carmel ile uyumlu giyindi. 

İşte bunun son örneklerinden birini de önceki gün sergiledi Lewis.

Bir arkadaşının düğününe katılan ünlü şarkıcı, kızı Carmel'i de evde bırakmadı, yanında götürdü. Üstelik de onunla uyumlu bir biçimde giyindi hatta saçlarını da bir örnek yaptı.

Leona Lewis, konuk olarak katıldıkları düğünde çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Lewis ile minik Carmel'in uçuşan elbiselerinin renk uyumu dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı ile kızının saç modellerinin bile aynı olması dikkatlerden kaçmadı. Anne ve kızı sarı elbiseleri içinde öylesine dikkat çekici görünüyordu ki kimi zaman hayatının en mutlu gününü yaşayan gelinden bile rol çaldılar.

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Lewis ile Carmel, zaman zaman günün yıldızı olan gelinden bile rol çaldı. 

Carmel'in dünyaya gelişiyle mutluluğu ikiye katlanan Leona Lewis ile kocası Dennis, 2019 yılında İtalya'da Toscana'da romantik bir düğünle evlendi.

Düğünden üç yıl sonra da Carmel aralarına katıldı ve aile büyüdü.

Lewis, kızını kucağına aldığında Noel kutlamaları yapılıyordu. Bu yüzden de Carmel'in kendisi için hayatının en güzel Noel hediyesi olduğunu söylemişti bir röportajında.

"Küçük kızımla gurur duyuyorum" diye konuşan Leona Lewis, "Her geçen gün onun büyümesini izlemek benzersiz bir şey. Onunla birlikte nefes almak için hep onun yanında olmaya çalışıyorum" sözleriyle büyük sevgisini ifade etmişti.

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Tarlada başka düğünde başka: Ünlü şarkıcının evlat sevgisi... Onunla birlikte nefes almak istiyorum

Leona Lewis ile Dennis Jauch'un kızı Carmel güler yüzüyle dikkat çekiyor. 

Tarlada başka düğünde başka: Ünlü şarkıcının evlat sevgisi... Onunla birlikte nefes almak istiyorum

Lewis'in sosyal medya hesabı kızıyla çekilen pozlarıyla dolu. Bunlardan biri de çilek tarlasında çekilen bu fotoğraf. Leona Lewis, bu paylaşımda kızına "benim küçük çileğim" diye hitap etti. 

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#Leona Lewis#X Factor#Yarışmayla Ünlü Olanlar

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