MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriTarkan’lı klibi kaldır Murda
GeriMagazin Tarkan’lı klibi kaldır Murda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 26.01.2021 - 08:29 | Son Güncelleme:

Tarkan’lı klibi kaldır Murda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tarkan’lı klibi kaldır Murda
Abone Olgoogle-news

RAP’çi Murda, Hollanda’da katıldığı podcast yayınında Megastar Tarkan hakkında ilginç bir açıklama yaptı.

Murda, 7 ay önce SFB ile işbirliği yaparak “Napıyon Lan” adlı bir single hazırlamış, şarkıda Felemenkçe “Ik doe nu Tarkan-dingen in m’n eigen land” (Şimdi kendi ülkemde Tarkan gibi iş yapıyorum) sözlerine yer vermişti. Hazırlanan klipteki bir sahnede de Murda’nın görüntüsünün üzerine Tarkan’ın yüzü monte edildi. Ancak o birkaç saniyelik görüntü sorun yarattı. Murda, Tarkan’ın ekibinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve klibi yayından kaldırmasını istediklerini açıkladı.

Tarkan’lı klibi kaldır Murda


ŞİRKETLE GÖRÜŞÜN
Ekibin “Ya klibi kaldıracaksınız ya da size dava açacağız” dediğini anlatan rap’çi, onlara “Hollanda’daki yapım şirketimle görüşün” yanıtını verdiğini söyledi. Murda daha sonra Tarkan ve ekibinin bu konuda bir adım atmadığını dile getirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle