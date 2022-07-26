Tarkan’ın klip güzeli

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BREZİLYALI OYUNCU

Tarkan’ın “Yap Bi Güzellik” klibinde oynayan kadının kimliği ortaya çıktı.

Klibin son sahnesinde yer alan kadının Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu olduğu sanılmıştı. Tevetoğlu’na benzerliğiyle dikkat çeken genç kadının Brezilyalı oyuncu ve model Giulia Vaz olduğu öğrenildi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Aslı Bekiroğlu ve DJ Taykun Karaduman, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını ilan etmişti.

Çift, ilk kez önceki gün Bebek’teki bir kafede görüntülendi. (Sayit DURMAZ)

ZORLU NÖBET

Nadide Sultan’ın oğlu Kaan, geçtiğimiz gün solunum yollarından ameliyat oldu. Operasyon, 2 saatte tamamlandı.

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Ameliyat sonrası normal odaya alınan oğlunun başından bir an olsun ayrılmayan şarkıcı, “24 saat uyumadım. Nöbet tuttum adeta. Allah’a şükürler olsun, kazasız bir şekilde atlattık bu operasyonu. Kaan narkozdan çıkar çıkmaz ‘Tabletim nerede?’ dedi. Şimdi keyfi yerinde, oyuna daldı bile” dedi.

TRAFİKTE OLMAZ

Defne Samyeli önceki gün Bebek’te araç kullanırken görüntülendi.

Samyeli, röportaj yapmak isteyen muhabirlere “Trafikteyiz, konuşmayalım şimdi. Daha sonra konuşuruz” diyerek yoluna devam etti. (Sayit DURMAZ)

RÜYA İÇİN GERİ SAYIM

Oyuncu çift Sezgin Uzunbekir ve Adem Yılmaz, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Alman ve Danimarka vatandaşı olan çift, bebeklerini yurtdı şında dünyaya getirmek istedikleri için 3 aydır Belçika’da yaşıyor. Çiftin bebeklerinin adı ‘Rüya’ olacak. Aile, bebeklerinin 40’ı çıkınca yeni projeler için İstanbul’a dönecek.

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'YAPRAK SARMASI' DİYE UYANDIM

Derya Uluğ, Tokat Erbaa Yaprak Festivali’nde sahneye çıktı.

Şarkıcı, Erbaa’ya ‘yaprak sarması’ hayaliyle geldiğini söyledi: “Otelde gözümü açar açmaz ‘Bana yaprak sarması bulun’ dedim. Bir paket getirdiler, hepsini yedim.”

5 ŞEHİRDE 5 KONSER

Hande Yener, bayram tatilinde beş farklı şehirdeki beş konseriyle, bayramda en çok tercih edilen pop sanatçısı oldu.

20 Temmuz’da İstanbul’da, 21 Temmuz’da Bodrum’da, 22 Temmuz’da Denizli’de, 23 Temmuz’da Malatya’da ve 24 Temmuz’da Bolu’da arka arkaya konser vererek 6 bin 500 kilometre yol kat eden Yener, 89 bin kişiye ulaştı. Beş konserde giydiği beş ayrı kıyafetiyle de beğeni toplayan Yener, yaklaşık 9 saat sahnede kaldı

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KONSERDEN CANLI

Pop müziğin duayen ismi Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde müzikseverlerle buluştu.

Konseri izleyenler arasında Ece Uslu da vardı. Gece boyunca bütün şarkılara eşlik eden oyuncu, Instagram üzerinden canlı yayın yaparak konseri takipçilerine de izletti.

YALIN'LA BİR YAZ AKŞAMI

Yalın, “Unutulmaz Şarkılar” konser serisine “Bir Yaz Akşamı Unutulmaz Şarkılar” adıyla devam ediyor.

Ünlü şarkıcı 29 Temmuz Cuma akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da seven-leriyle buluşacak. 27 kişilik orkestrasıyla sahneye çıkacak olan ünlü popçu, kendisine ilham veren şarkıları seslendirecek.