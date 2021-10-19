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Tarkan'ın Harbiye rekorunu kim kıracak? Yıldız Tilbe ve Tan Taşçı'dan peş peşe konserler

#Tarkan#Tan#Yıldız Tilbe
Tarkanın Harbiye rekorunu kim kıracak Yıldız Tilbe ve Tan Taşçıdan peş peşe konserler
Sinem Vural

Harbiye Açıkhava rekoru, 15 konserle Tarkan’da. Bu kırılması zor rekorun peşinde iki iddialı isim daha var: Yıldız Tilbe ve Tan Taşçı.

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SANATÇILARIN ER MEYDANI

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, ünlü sanatçılar için “er meydanı” olarak biliniyor. Açıkhava’da konser vermek, alanı hıncahınç doldurmak, üstelik bu başarıyı üst üste defalarca tekrarlamak hayli zor. Tüm şarkıcıların hayalini kurduğu Harbiye Açıkhava’nın şimdiye kadarki yıldızı ise Tarkan. Hemen her konseri ilgi gören Megastar, 2017 yılında burada kırılması zor bir rekora imza attı. Sanatçı, bir sezonda tam 15 konser verdi.

Tarkanın Harbiye rekorunu kim kıracak Yıldız Tilbe ve Tan Taşçıdan peş peşe konserler

Tarkan, bir klasik haline gelen Harbiye konserlerine pandemi nedeniyle ara verdi.

YILDIZ DAHA YAKIN

Rekorun peşinde iki iddialı isim daha var; Yıldız Tilbe ve Tan Taşçı. Önceki akşam 8’inci konserine çıkan Taşçı’nın takvimine yoğun istek üzerine 3, 5 ve 6 Kasım tarihleri de eklendi. Tilbe ise Açıkhava’da bu yıl 12 kez sahneye çıktı ve biri 25 Ekim, diğeri 30 Ekim’de olmak üzere iki konser için daha anlaşma yaptı. Sanatçı, hava koşulları engel olmaz, sahneye çıkarsa Tarkan’a bir adım daha yaklaşacak. 

Tarkanın Harbiye rekorunu kim kıracak Yıldız Tilbe ve Tan Taşçıdan peş peşe konserler

Yıldız Tilbe, Açıkhava’daki 12 konserin ardından iki konser daha verecek.

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Tarkanın Harbiye rekorunu kim kıracak Yıldız Tilbe ve Tan Taşçıdan peş peşe konserler

Önceki akşam Harbiye Açıkhava’daki 8’inci konserine çıkan Tan Taşçı’nın planlanan 3 konseri daha var.

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#Tarkan#Tan#Yıldız Tilbe

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