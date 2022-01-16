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Tarkan’ın göz bebeği... Kesenin ağzını açtı!

#Tarkan#Yıldız Tilbe#Hadise
Tarkan’ın göz bebeği... Kesenin ağzını açtı
İsmail BAYRAK

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından fısıltı haberler...

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Tarkan’ın göz bebeği

Tarkan, sır gibi sakladığı yeni şarkısı için kesenin ağzını açtı.

Murad Küçük’le film tadında bir klip çekmeye hazırlanan Tarkan, şarkı kaydı ve klip için 400 bin lirayı gözden çıkarmış. Önümüzdeki günlerde sete çıkmayı planlayan ünlü yıldız, bu sürpriz çalışma için “Göz bebeğim” diyormuş.

Kızını ‘ev’lendirdi

Son dönemde sahne çalışmalarına ağırlık veren Yıldız Tilbe, kızı Sezen Burçin Can’a Küçükyalı’dan ev aldı. Sanatçının, bir arkadaşından aldığı eve 1 milyon 200 bin lira ödediği söyleniyor. Bostancı’da oturan Tilbe’nin bu evi almasının nedeni ise kızının kendisine yakın olmasını istemesiymiş.

Tarkan’ın göz bebeği... Kesenin ağzını açtı

Sen nereye ben oraya

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Hadise, rap’çi Murda ile yapacağı düete Antalya sahillerinde klip çekecek. Çekimlerde şarkıcıya sevgilisi Mehmet Dinçerler de eşlik edecek. Klibin yanı sıra gündeminde bir de reklam çekimi olan Hadise’yi şehir dışı işlerinde yalnız bırakmayan Dinçerler, güzel şarkıcıya “Sen nereye ben oraya” diyormuş...

Tarkan’ın göz bebeği... Kesenin ağzını açtı

O komşu siteden taşındı

Sarıyer’de oturan Derya Tuna, geçen yaz komşusuyla davalık olmuştu. İddiaya göre Tuna’ya misafirliğe gelen bir grup genç, site sakinlerinden Uğur Şen ve oğlu ile kavga etmişti. Olay yargıya taşınırken, Tuna’nın komşusunu “Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı” diyerek tehdit ettiği öne sürülmüştü. Duyduğuma göre Şen ailesi siteden taşınmış. Aile, daha fazla sorun yaşamak istemedikleri için bu kararı almış.

Tarkan’ın göz bebeği... Kesenin ağzını açtı

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#Tarkan#Yıldız Tilbe#Hadise

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