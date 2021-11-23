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Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu ameliyat oldu

#Tarkan#Neşe Tevetoğlu#Ameliyat
Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu ameliyat oldu

Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle geçtiğimiz pazar günü ameliyat masasına yattı.

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DAMAR TIKANIKLIĞI

Neşe Tevetoğlu önceki gün Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi’nde ameliyat oldu. Bacağındaki ağrılar üzerine hastaneye başvuran ve yapılan tetkiklerde damar tıkanıklığı tespit edilen Tevetoğlu, geçirdiği “femoral popliteal bypass” operasyonunun ardından normal odaya alındı.

OCAK 2020’DE DE OLMUŞTU

Neşe Tevetoğlu, 2020 yılının ocak ayında da sağ bacağında ağrı, uyuşma ve his kaybı şikayetleriyle doktora gitmiş, bacak ana atardamarında yüzde 100 tıkanıklık olduğu tespit edilince acilen ameliyata alınmıştı. Yaklaşık 2 yıl sonra yeniden aynı sorunları yaşayan Tevetoğlu, bir kez daha operasyon geçirdi. Neşe Tevetoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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