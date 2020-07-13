Tarkan'dan Sezen Aksu'ya: Sen olmasaydın ne yapardık?

Ünlü sanatçının doğum gününü Tarkan bu sözlerle kutladı:

İyi ki doğdun Sezen’im.

İyi ki varsın sen.

Sen olmasaydın ne yapardık?

Eksik olurdu her şey.

Kalplerimize her dokunuşunla daha da anlam kattın hayatlarımıza.

Teşekkürler🙏🏻

Daha nice sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim. Ve de o harika şarkılarınla ruhumuza ilaç gibi geleceğin yıllar.

Seni çok seviyorum❤️



