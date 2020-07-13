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Tarkan'dan Sezen Aksu'ya: Sen olmasaydın ne yapardık?
Türk müziğinin Minik Serçe'si Sezen Aksu 66 yaşına bastı. Ünlü isimlerden Aksu'ya doğum günü mesajları yağdı...
Ünlü sanatçının doğum gününü Tarkan bu sözlerle kutladı:
İyi ki doğdun Sezen’im.
İyi ki varsın sen.
Sen olmasaydın ne yapardık?
Eksik olurdu her şey.
Kalplerimize her dokunuşunla daha da anlam kattın hayatlarımıza.
Teşekkürler🙏🏻
Daha nice sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim. Ve de o harika şarkılarınla ruhumuza ilaç gibi geleceğin yıllar.
Seni çok seviyorum❤️
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