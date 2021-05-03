Tarkan, Yıldız Tilbe’nin pasını geri çevirdi!

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından evden şarkı söyleyerek sanatçı dostlarına çağrıda bulundu. İlk pası ‘Kış Güneşi’ şarkısını söyleyerek Megastar’a attı. Ancak Tarkan bu isteği kibarca geri çevirdi.

Tarkan, "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver.” diyerek Yıldız Tilbe’yi geri çevirdi.

YILDIZ TİLBE'NİN KATILDIĞI AKIMIN AMACI NE?

Pandemi döneminde binlerce müzisyen çok olumsuz etkilendi. Seslerini duyurmak isteyen sanatçılar, #HepimizİçinSesVerTürkiye etiketiyle sosyal medyada bir akım başlattı ve ilk çağrısını Murat Kekilli'ye yaptı.

Kekilli bu çağrıya, Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' şarkısıyla yanıt verdi. Ardından da Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını söyleyen Tilbe, Twitter hesabından Tarkan'a seslendi.

Tilbe, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba..." ifadelerini kullandı.

Tarkan ise akımın amacını anlamadığını söyleyerek Yıldız Tilbe'yi reddetti.

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