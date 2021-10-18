Tarkan yeni şarkıyla geliyor

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Kızı Liya’nın 2018 yılındaki doğumunun ardından hayatını daha çok Almanya’da sürdüren Tarkan, pandeminin araya girmesiyle yaklaşık iki yıldır Türkiye’ye gelmedi. Hayranlarının çok özlediği Megastar, aldığım duyumlara göre bu ay geliyor! Üstelik valizinde yeni bir şarkı da var!

Aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte Londra’da yeni şarkılarının hazırlığını yapan sanatçı, bu şarkılardan birini yeni yıl hediyesi olarak aralık ayında dinleyicisiyle buluşturacak.

İNANILMAZ BİR ŞARKI

Geçtiğimiz hafta sanatçının yeni yaşını burada kutlamak istediği yönünde bir haber çıkmıştı.

Bu dileğini yerine getirmek için harekete geçen Megastar, ekim sonunda şarkının okumaları için gelecek ve bir süre Türkiye’de kalarak hasret giderecek.

Tarkan, en son 2017 yılında “10” albümünü çıkarmıştı. 1992’den beri çıkardığı her albümünde birçok hit’i olan sanatçı, yeni şarkısıyla da yine 12’den vuracak! Kaynaklarımın dediğine göre, “inanılmaz bir şarkı geliyor...”

Söz konusu Tarkan’sa, başka türlüsü olamaz zaten! Büyük merak içinde bekliyoruz...

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Dostlar yemekte buluştu

Nisan ayında evlenen Yasemin-Murat Özyeğin çifti, Emir-Ayça Tamer’e misafir oldu. Yeni evlileri yemekte ağırlayan Tamer çifti, yakın dostları Kerim-Pınar Kuriş ve Baran Uzunova’yla da bir araya geldi. Keyifli geçen yemeğin ardından hatıra pozu veren yakın dostlar, daha sık buluşmak için sözleşti.

Kerim-Pınar Kuriş-Baran Uzunova-Murat-Yasemin Özyeğin-Emir-Ayca Tamer

Fatma Girik’in keyfi yerinde

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncalarından Fatma Girik’ten güzel haberler var. Bir süredir Şişli’deki Darüşşafaka Fizik Tedavi Merkezi’nde tedavi gören ünlü sanatçı adına geçtiğimiz günlerde bir kız yurdu açıldı. 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yapan Fatma Girik’e vefa örneği gösteren yeni Başkan Muammer Keskin, yeni açılan kız yurduna sanatçının adını verdi.

“Fatma Girik Kız Yurdu”nun açılışının ardından sanatçıyı hastanede ziyaret eden Keskin, teşekkür plaketi takdim etti.

Kardeşi Günay Girik ve yeğeni Ege Girik’in yanı sıra Halil Karahan’ın da hazır bulunduğu ziyarette sanatçı, sağlığının ve neşesinin yerinde olduğunu söyleyerek, Muammer Keskin’e kültür sanata katkılarından dolayı teşekkür etti.

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Abdi İpekçi’nin yenisi

İstanbul’un en havalı caddesi, Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi, yeni bir mekana kavuştu. Ünlü DJ Allen Hulsey’in performansıyla geçen hafta açılan Gian, iddialı performanslarla gece hayatının uğrak noktalarından biri olmayı hedefliyor.

Osman Karatepe tarafından hayata geçirilen mekanın yemeklerinden yetenekli şef Aykan Karaca sorumlu. Karaca’nın enfes menüsüne her gün canlı DJ performansları eşlik edecek.

Osman Karatepe

Hamilton’a vegan hamburger

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Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, 2017 yılında vegan olduğunu açıklayarak, tamamen bitki bazlı beslenmeye geçmişti.

Hatta Buldog cinsi köpeği Roscoe’yu da vegan yaptığını açıklayan Hamilton, geçen hafta yarışlar için İstanbul’daydı biliyorsunuz.

Yarış günü ünlü F1 pilotunun canı hamburger çekmiş! Bizde hamburger çok ama veganını bulmak zor! İmdada, Ataşehir’deki Fireroom, “Hulk” isimli hamburgeriyle yetişmiş!

Falafel köfteli, humuslu, yeşil ekmekli burgeri İstanbul Park’a götürerek, yarış sonrası acıkan Hamilton’ı doyurmuş.

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