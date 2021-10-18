Tarkan yeni şarkıyla geliyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata Ali Şansalan...Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata! Ali Şansalan...#Trabzonspor
Covid-19da son durum belli oldu Vaka sayısında umutlandıran düşüşCovid-19'da son durum belli oldu! Vaka sayısında umutlandıran düşüş#Koronavirüs
Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran hata Futbolcular çılgına döndü...Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran hata! Futbolcular çılgına döndü...#Galatasaray
Trabzonspor zirveyi Fenerbahçeden 3 golle aldıTrabzonspor zirveyi Fenerbahçe'den 3 golle aldı#Trabzonspor
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi diliErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dili#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ali Koçtan zehir zemberek açıklama Resmen bizi katlettilerAli Koç'tan zehir zemberek açıklama! "Resmen bizi katlettiler"#Fenerbahçe
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Hindistanda sel felaketi 18 kişi öldü... Onlarca kayıp varHindistan'da sel felaketi! 18 kişi öldü... Onlarca kayıp var#Hindistan
Fenerbahçe cephesinde Trabzonspor maçı sonrası Ali Şansalana tepki varFenerbahçe cephesinde Trabzonspor maçı sonrası Ali Şansalan'a tepki var#Fenerbahçe
Bakan Soylu: Bürokratı, memuru, polisi tehdit ederek...Bakan Soylu: Bürokratı, memuru, polisi tehdit ederek...#Süleyman Soylu
STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018 sahte çıktı Mahkeme kararı iftiraları ortaya koydu"STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018" sahte çıktı! "Mahkeme kararı iftiraları ortaya koydu"#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Galatasaraya tek gol yetti Bu sezon bir ilk...Galatasaray'a tek gol yetti! Bu sezon bir ilk...#Konyaspor
Merak edilen harita paylaşıldı İşte vaka sayısı artan 10 ilMerak edilen harita paylaşıldı! İşte vaka sayısı artan 10 il#Koronavirüs
Savaşa hazır olun emri... Dünya nefesini tuttu'Savaşa hazır olun' emri... Dünya nefesini tuttu!#Çin
Düzenlemeyi duyurdu... Bakan Varanktan uzaktan çalışma açıklamasıDüzenlemeyi duyurdu... Bakan Varank'tan uzaktan çalışma açıklaması#Ar-Ge Tasarım Merkezleri
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Tarkan yeni şarkıyla geliyor

#Tarkan#Megastar#Fatma Girik
Tarkan yeni şarkıyla geliyor
Mehmet Üstündağ

İki yıllık bir aradan sonra Türkiye’ye gelecek olan Tarkan, eli boş dönmek istemedi. Megastar, hayranlarına yeni yıl hediyesi olarak yepyeni bir şarkı hazırladı.

Haberin Devamı

Kızı Liya’nın 2018 yılındaki doğumunun ardından hayatını daha çok Almanya’da sürdüren Tarkan, pandeminin araya girmesiyle yaklaşık iki yıldır Türkiye’ye gelmedi. Hayranlarının çok özlediği Megastar, aldığım duyumlara göre bu ay geliyor! Üstelik valizinde yeni bir şarkı da var!

Aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte Londra’da yeni şarkılarının hazırlığını yapan sanatçı, bu şarkılardan birini yeni yıl hediyesi olarak aralık ayında dinleyicisiyle buluşturacak.

Tarkan yeni şarkıyla geliyor

İNANILMAZ BİR ŞARKI

Geçtiğimiz hafta sanatçının yeni yaşını burada kutlamak istediği yönünde bir haber çıkmıştı.

Bu dileğini yerine getirmek için harekete geçen Megastar, ekim sonunda şarkının okumaları için gelecek ve bir süre Türkiye’de kalarak hasret giderecek.

Tarkan, en son 2017 yılında “10” albümünü çıkarmıştı. 1992’den beri çıkardığı her albümünde birçok hit’i olan sanatçı, yeni şarkısıyla da yine 12’den vuracak! Kaynaklarımın dediğine göre, “inanılmaz bir şarkı geliyor...”

Söz konusu Tarkan’sa, başka türlüsü olamaz zaten! Büyük merak içinde bekliyoruz...

Haberin Devamı

Dostlar yemekte buluştu

Nisan ayında evlenen Yasemin-Murat Özyeğin çifti, Emir-Ayça Tamer’e misafir oldu. Yeni evlileri yemekte ağırlayan Tamer çifti, yakın dostları Kerim-Pınar Kuriş ve Baran Uzunova’yla da bir araya geldi. Keyifli geçen yemeğin ardından hatıra pozu veren yakın dostlar, daha sık buluşmak için sözleşti.

Tarkan yeni şarkıyla geliyor

Kerim-Pınar Kuriş-Baran Uzunova-Murat-Yasemin Özyeğin-Emir-Ayca Tamer

Fatma Girik’in keyfi yerinde

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncalarından Fatma Girik’ten güzel haberler var. Bir süredir Şişli’deki Darüşşafaka Fizik Tedavi Merkezi’nde tedavi gören ünlü sanatçı adına geçtiğimiz günlerde bir kız yurdu açıldı. 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yapan Fatma Girik’e vefa örneği gösteren yeni Başkan Muammer Keskin, yeni açılan kız yurduna sanatçının adını verdi.

Tarkan yeni şarkıyla geliyor

“Fatma Girik Kız Yurdu”nun açılışının ardından sanatçıyı hastanede ziyaret eden Keskin, teşekkür plaketi takdim etti.

Kardeşi Günay Girik ve yeğeni Ege Girik’in yanı sıra Halil Karahan’ın da hazır bulunduğu ziyarette sanatçı, sağlığının ve neşesinin yerinde olduğunu söyleyerek, Muammer Keskin’e kültür sanata katkılarından dolayı teşekkür etti.

Haberin Devamı

Tarkan yeni şarkıyla geliyor

Abdi İpekçi’nin yenisi

İstanbul’un en havalı caddesi, Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi, yeni bir mekana kavuştu. Ünlü DJ Allen Hulsey’in performansıyla geçen hafta açılan Gian, iddialı performanslarla gece hayatının uğrak noktalarından biri olmayı hedefliyor.

Osman Karatepe tarafından hayata geçirilen mekanın yemeklerinden yetenekli şef Aykan Karaca sorumlu. Karaca’nın enfes menüsüne her gün canlı DJ performansları eşlik edecek.

Tarkan yeni şarkıyla geliyor

Osman Karatepe

Hamilton’a vegan hamburger

Haberin Devamı

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, 2017 yılında vegan olduğunu açıklayarak, tamamen bitki bazlı beslenmeye geçmişti.

Hatta Buldog cinsi köpeği Roscoe’yu da vegan yaptığını açıklayan Hamilton, geçen hafta yarışlar için İstanbul’daydı biliyorsunuz.

Yarış günü ünlü F1 pilotunun canı hamburger çekmiş! Bizde hamburger çok ama veganını bulmak zor! İmdada, Ataşehir’deki Fireroom, “Hulk” isimli hamburgeriyle yetişmiş!

Falafel köfteli, humuslu, yeşil ekmekli burgeri İstanbul Park’a götürerek, yarış sonrası acıkan Hamilton’ı doyurmuş.

Haberin Devamı

Tarkan yeni şarkıyla geliyor


Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarkan#Megastar#Fatma Girik

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA