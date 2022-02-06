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Tarkan özel hemşire tutmuşTarkan özel hemşire tutmuş#Tarkan
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Tarkan özel hemşire tutmuş

#Tarkan#Dilan Çiçek Deniz#Sıla
Tarkan özel hemşire tutmuş
İsmail BAYRAK

Magazin dünyasında son konuşulan dedikoduları Kelebek muhabiri İsmail BAYRAK yazdı...

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Tarkan bir süre önce koronavirüse yakalandığını açıklamış, hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini söyleyerek aşının önemine dikkat çekmişti. Megastar’ın hastalık sürecinde kendine özel bir hemşire tuttuğunu öğrendim.

Tarkan özel hemşire tutmuş

Kızı ve eşine virüs bulaştırmamak için evinde kendini izole eden ünlü şarkıcıyla hastalığı boyunca hemşiresi yakından ilgilenmiş. Evde ozon tedavisi de alan Tarkan’ın koronayı hafif şekilde geçirmesinde bunlar da etkili olmuş.

1. yıla özel hediye
- Sıla-İlker Kaleli ilişkisi 1’inci yılını doldurdu. Kaleli, aşkını “Sen bana bu hayatın armağanısın, 40 sene bekledim” dizeleriyle dile getiren Sıla’ya 1’inci yıldönümleri için özel bir hediye almış.

Tarkan özel hemşire tutmuş

Uzun bir arayışın ardından Cihangir’deki bir dükkanda bulduğu kapaklı vintage kolyeye 6 bin lira ödeyen oyuncu, bu hediyesiyle sevgilisini mest etmiş.

Korona haberi doğru değil
- Atiye, hakkında çıkan “koronavirüse yakalandı, testi pozitif çıktı” şeklindeki haberleri yalandı.
Tarkan özel hemşire tutmuş

Ünlü şarkıcı, sağlığıyla ilgili hiçbir problem olmadığını, müzik çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Atiye, yeni albümünden iki şarkıya da geçtiğimiz günlerde klip çekti.

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Tatil pahalıya patladı
- Dilan Çiçek Deniz yeni yılın ilk haftası tatil için sevgilisi Thor Saevarsson’ın memleketi İzlanda’ya gitmişti. Oyuncu yurtdışındayken, yoğun kar yağışı sırasında Göktürk’teki yeni evini su basmış!

Tarkan özel hemşire tutmuş

Alt kattaki koltuk ve halılarının yanı sıra bazı kıyafetleri de sular içinde kalan Deniz’i durumdan evine giden bir arkadaşı haberdar etmiş. Döner dönmez evine ustaları ve temizlikçileri çağıran Deniz’in alt katı yeniden oturulacak hale getirmesi tam 3 gününü almış. Ne diyelim, geçmiş olsun...

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#Tarkan#Dilan Çiçek Deniz#Sıla

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