Tarkan özel hemşire tutmuş

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Tarkan bir süre önce koronavirüse yakalandığını açıklamış, hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini söyleyerek aşının önemine dikkat çekmişti. Megastar’ın hastalık sürecinde kendine özel bir hemşire tuttuğunu öğrendim.



Kızı ve eşine virüs bulaştırmamak için evinde kendini izole eden ünlü şarkıcıyla hastalığı boyunca hemşiresi yakından ilgilenmiş. Evde ozon tedavisi de alan Tarkan’ın koronayı hafif şekilde geçirmesinde bunlar da etkili olmuş.

1. yıla özel hediye

- Sıla-İlker Kaleli ilişkisi 1’inci yılını doldurdu. Kaleli, aşkını “Sen bana bu hayatın armağanısın, 40 sene bekledim” dizeleriyle dile getiren Sıla’ya 1’inci yıldönümleri için özel bir hediye almış.



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Uzun bir arayışın ardından Cihangir’deki bir dükkanda bulduğu kapaklı vintage kolyeye 6 bin lira ödeyen oyuncu, bu hediyesiyle sevgilisini mest etmiş.- Atiye, hakkında çıkan “koronavirüse yakalandı, testi pozitif çıktı” şeklindeki haberleri yalandı.Ünlü şarkıcı, sağlığıyla ilgili hiçbir problem olmadığını, müzik çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Atiye, yeni albümünden iki şarkıya da geçtiğimiz günlerde klip çekti.

Tatil pahalıya patladı

- Dilan Çiçek Deniz yeni yılın ilk haftası tatil için sevgilisi Thor Saevarsson’ın memleketi İzlanda’ya gitmişti. Oyuncu yurtdışındayken, yoğun kar yağışı sırasında Göktürk’teki yeni evini su basmış!

Alt kattaki koltuk ve halılarının yanı sıra bazı kıyafetleri de sular içinde kalan Deniz’i durumdan evine giden bir arkadaşı haberdar etmiş. Döner dönmez evine ustaları ve temizlikçileri çağıran Deniz’in alt katı yeniden oturulacak hale getirmesi tam 3 gününü almış. Ne diyelim, geçmiş olsun...