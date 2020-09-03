Tarık Mengüç kimdir, eşi kim? İşte Tarık Mengüç’ün hayatıyla ilgili bilgiler

Tarık Mengüç, 17 Ocak 1974 İstanbul’un Kuştepe semtinde doğmuştur. Roman asıllı olan Mengüç, bu kültürünü şarkılarına da yansıtmıştır. Çocukluğundan beri haliyle müzikle iç içe olan Tarık Mengüç gerçek bir roman. Maddi sıkıntılar yüzünden beşinci sınıfa kadar okuyabildi ama sonradan kendimi geliştirdi. Tarık Mengüç, müzik hayatına önce atılmadan hayatını devam ettirebilmek için; mobilya tasarımcısı ve cilacılık, Seramikçilik, çakmakçılık, düğün salonlarında şarkı söylemek gibi işler de çalıştı.



Tuğrul Şan Müzik Dershanesinde 5 yıl şan dersi alan Mengüç, İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş, Doğuş, Faruk K gibi isimlere de vokal yaptı.



2008 yılında oynadığı “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı filmde Roman Bekir karakterini canlandırdı.

Tarık Mengüç'ün Baran ve Sevde adında iki çocuğu var.



Funda Mengüç- Tarık Mengüç çifti geçtiğimiz yıllarda “Ben Bilmem Eşim Bilir” programına katılmıştı.

Eşiyle tanışma hikayelerini anlatan Funda Mengüç "Düğünde görmüş beğenmiş beni. Benden önce 4 tane nişan atmış. Ben de denemek istedim, baktım bizim ilişkimiz yürüyor, her istediğimi yapıyor, gezdiriyor beni. Nişanladık ama bir sene sonra bende nişan attım. Bir ay sonrada ellerinde çiçekler, başka bir kız istemeye gittiler. Duyunca ben de bir tutuştum, üzüldüm. Sonra da barıştırdılar bizi" dedi.