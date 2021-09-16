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Tarık Akan ölümünün 5’inci yılında mezarı başında anıldı 

#Tarık Akan#Barış Üregül#Yaşar Üregül
Tarık Akan ölümünün 5’inci yılında mezarı başında anıldı

Sanatçı Tarık Akan ölümünün 5’inci yılında Bakırköy’deki kabri başında anıldı. Akan’ın mezarına karanfil bırakıldı, dua edildi.

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Akciğer kanseri nedeniyle 16 Eylül 2016’da hayatını kaybeden sanatçı Tarık Akan için Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene çocukları Barış Üregül, Yaşar Üregül, Özlem Üregül ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) Başkanı İlhan Gülek, kurucu olduğu kolejin öğrencileri ve sevenleri katıldı. Akan’ın kabrine karanfiller konuldu, dua edildi. 

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ACIMIZ DAHA DÜN OLMUŞ GİBİ"

Törende konuşan oğlu Barış Üregül, "Biz ailesi ve bütün sevenleri olarak okulda bir anma düzenledik. Buraya çocuklarımızla karanfil bırakmaya geldik. 5. sene. Dışarıdan bakılınca uzun bir zaman gibi geliyor ama bizim acımız sanki daha dün olmuş gibi. O acı ne yazık ki hafiflemiyor. Başarılarını, güzel anıları hatırlayıp yad etmek istedik. Bütün sevenleri de burada teşekkür ediyoruz herkese" diye konuştu.  Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu da, "Sevenleri olarak rahmet diliyoruz. Işıklar içinde uyusun" dedi.

Tarık Akan ölümünün 5’inci yılında mezarı başında anıldı

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#Tarık Akan#Barış Üregül#Yaşar Üregül