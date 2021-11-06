Tarihi diziye renkli gala... Kenan Doğulu ve Beren Saat de oradaydı

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Kulüp dizisinin galası önceki akşam Salt Galata’da gerçekleşti. Geceye dizinin başrol oyuncuları Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger’in yanı sıra dizinin yönetmenleri Zeynep Günay Tan, Seren Yüce katıldı.

Dizi,1950’li yılların İstanbul’unu anlatıyor. Gökçe Bahadır, çok heyecanlı olduğunu söyledi Barış Arduç, “Sırtımı yaslayıp, tadını çıkara çıkara izleme şansına sahip olacağım güzel bir iş oldu. Gururluyum” açıklamasında bulundu.

KENAN’DAN JEST

Geceye katılanlar arasında Kenan Doğulu-Beren Saat çifti de vardı. Çift, soruları ayak üstü yanıtlarken Doğulu’nun, heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı. Dizinin dördüncü bölümüne bir şarkı verdiğini açıklayan Doğulu, “Diziyle duygusal olarak ayrı bir bağımız oldu, umarım çok güzel olur” dedi.

Kenan Doğulu ve Beren Saat, kameraların karşısına el ele çıktı

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