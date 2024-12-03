Tarihe karışan büyük aşkın ilk meyvesiydi... İstediğin kadar inkar et, sen babanın kızısın

Haberin Devamı

Daha annesinin karnındayken ilgi radarına giren bebeği görmek bu hayranların en büyük amacı oldu. Aslında hiç de haksız sayılmazlardı...

Annesi nefes kesecek kadar güzel bir kadın, babası da ilerleyen yıllara rağmen yürek hoplatacak kadar yakışıklı bir adamdı.

Zaten sonunda bir dergiye, hayır kurumlarına aktarılmak üzere çok yüksek bir miktara satılan fotoğrafları bütün dünyanın karşısına çıktı... Evet, bebek daha çok küçüktü ama annesinin ve babasının en güzel genlerini almıştı.... Kısacası bu çifte yakışacak bir görünümü vardı bebeğin.

Sonra aradan yıllar geçti... O bebek büyüdü ve artık bir genç kız oldu. Ama köprülerin altından da çok sular aktı.

Haberin Devamı

O küçük bebeğin bir zamanlar birbirlerine deli gibi aşık olan annesi ve babası kanlı- bıçaklı oldu... Çocuklarının velayeti için, geçmişte birlikte yaşlanmak amacıyla satın aldıkları şato için, ortak kurdukları iş için.. Kısacası hemen her şey için mahkemelik oldular..

O bebek de artık kendi kararlarını verecek yaşa gelmişti... Bütün bu süreç içinde diğer kardeşleriyle birlikte annesinin yanında yer aldı. Son olarak da babasının ünlü soyadını yasal olarak da reddetti.

Ama geçtiğimiz hafta çekilen son görüntülerine bakılırsa kendisi her ne kadar babasını inkar ederse etsin o sadece annesinin değil babasının da kızı....

Büyük olasılıkla herkes Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh Nouvelle Jolie Pitt'ten söz ettiğimizi anladı.

Geçen mayıs ayında 18 yaşına giren Shiloh, epey bir zamandır annesi ve babası arasında süregiden büyük savaşın taraflarından biri.

Diğer beş kardeşi gibi annesinin yanında yer aldı genç kız. Hatta artık reşit olur olmaz hemen yasal olarak babasından gelen Pitt soyadını da kullanmamaya başladı.

Haberin Devamı

Babasını ve babasının ailesinin çok üzen bu kararın ardından da hayatına annesi Angelina Jolie ve kardeşleriyle birlikte devam etti.

Gözden Kaçmasın Babasının kucağında şaşkın bir bebekti... Ailenin en sakin çocuğu artık yakışıklı bir delikanlı oldu Haberi görüntüle

SOYADINI KULLANMASA DA BABASI OLDUĞU GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİREMEZ

Shiloh, geçtiğimiz hafa da gittiği dans okulundan bir arkadaşıyla sokaklarda görüntülendi. Tepeden tırnağa siyahlar giyen Shiloh'nun neşeli tavırları ve arkadaşıyla iyi vakit geçirdiği de gözlerden kaçmadı.

Shiloh'un Los Angeles'ta çekilen bu görüntüleri sosyal medyada da çok konuşuldu... Birçok kişi genç kızın fiziksel olarak annesi kadar babasına da benzediğini savundu. Shiloh istediği kadar soyadını yasal olarak sildirse de hiç görüşmese de Brad Pitt'in basası olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini savundu.

Haberin Devamı

Bu görüşte olanlara göre Shiloh yaşında bir genç kızın ruhsal açıdan sağlıklı bir yetişkinlik hayatına sahip olması için babasına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Birçok kişi de "Umarız Shiloh ile babası Brad Pitt yakın zamanda barışır ve normal bir iletişime kavuşurlar" dileklerini de saklamadı.

BEBEKLİĞİNDEN BERİ SPOT IŞIKLARININ ALTINDA

Shiloh, bir zamanlar Brangelina olarak anılan eski çiftin diğer çocukları gibi spot ışıkları altında büyüyor. Ağabeyleri Maddox ile Pax Thien, anneleri ile birlikte onun rol aldığı filmlerin kamera arkasında görev alıyor.

Kız kardeşi Zahara'nın moda tasarımına olan ilgisi artık iyice belirginleşti. Diğer kız kardeşi Vivienne de annesiyle birlikte bir Broadway oyununda perde arkasında çalıştı.

Haberin Devamı

Şimdilik hangi alana yöneleceği belli olmayan ya da bilinmeyen tek kardeşi Knox Leon. Shiloh da son yıllarda dansa merak sardı.

Hatta gittiği dans sınıfının hocalarından biri onun stüdyoda çekilen bir videosunu sosyal medyada paylaşınca kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı.

DANSA GÖNÜL VERDİ

Hem annesi Angelina Jolie hem de babası Brad Pitt, bütün çocuklarının hayatta ne yapmak istediklerine dair verdikleri bütün kararlara saygı duyacaklarını çoktan ifade etmişti zaten.

Şimdilik Shiloh da zamanını ve enerjisini dansa vermiş durumda. Kim bilir belki de gelecekte anne ve babası gibi oyuncu olmasa da dans sahnelerinin yıldızı olarak isim yapabilir.

Haberin Devamı

İLK FOTOĞRAFI MİLYON DOLARA SATILDI

Tam adıyla Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, 27 Mayıs 2006'da Namibya'da dünyaya geldi.

Bu durum, anne ve babasının çocuklarının dünyanın farklı yerlerinde dünyaya gelmesiyle ilgili tercihlerinin bir uzantısı. Doğal olarak Shiloh, sadece ABD vatandaşı değil, dünyaya geldiği Namibya'nın da vatandaşı.

Shiloh aynı zamanda bir döneme 'dünyanın en pahalı bebeği' olarak da damgasını vurdu. Çünkü ilk fotoğrafı için bir dergi grubu 4 milyon doların üzerinde bir para ödedi.

Bu para hayır kurumlarına aktarıldı. Yani Shiloh'nın ünlü anne ve babasının kasasına girmedi.

ELBİSE GİYEREK HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI

Gerçekten "kusursuz" denilecek kadar güzel bir bebek olan Shiloh kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüdü.

Bir dönem ağabeylerine özenip onlar gibi giyinen hatta elinde kılıçla sokaklarda gezen Shiloh, bir gün bütün dünyayı şaşkınlığı sürükledi.

Annesinin önemli rollerinden birini üstlendiği Eternals filminin, dünyanın farklı ülkelerinde yapılan galalarında değişik değişik elbiseler giyerek kamera karşısına geçti.

Saçını toplayan Shiloh yüzüne yaptığı hafif makyajla da daha fazla dikkat çekti. Hatta bu galalardan birinde annesinin eski bir elbisesini bile giydi.

Ama sonra geçen yılın başlarında saçlarını kısacık kestirerek herkesi bir kez daha şaşırttı.

Shiloh Nouvelle, son dönemde ise saçlarını uzatmaya karar vermiş gibi görünüyor. Giyimi kuşamı ise bütün diğer yaşıtları gibi. Genellikle bol ve rahat kıyafetler tercih ediyor.

Shiloh Jolie Pitt, çocukluğundan beri hiç elbiseyle görüntülenmemişti. 2021 yılında katıldığı galalarda elbise giyip makyaj yaparak herkesi şaşırttı.