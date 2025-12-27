Tarihe geçen bir törenle evlenmişlerdi... Dört yıllık yuva iki çocukla şenlendi: Kızımla babaannesi iki su damlası gibi

Haberin Devamı

Şimdi onlara düşen iki çocuklarını huzurlu bir şekilde büyütmek. Bu mutlu ailenin annesi de zaman zaman çocuklarının ne kadar büyüdüğünü de sosyal medya hesabından gözler önüne seriyor.

KOCASININ AİLESİ TANINMIŞ BİR SOYDAN GELİYOR

Bu anlattığımız "tarihi" aile, Rus İmparatorluğu'nun son çarı Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile karısı Rebecca Victoria Romanoff ya da eski adıyla Rebecca Bettarini.

2021 yılında Rusya'nın St. Petersburg kentinde evlenen George ile Rebecca, düğünden hemen sonra kısa sürede evlat sahibi oldu.

Önce oğulları Alexander dünyaya geldi. Bu yıl haziran ayında da kızları Kira Leonida aralarına katıldı. Böylece Rebecca ile George artık dört kişilik bir aile oldular.

İtalyan asıllı olan Rebecca, geçtiğimiz günlerde kızı Kira Leonida'nın altı ayda ne kadar büyüdüğünü gözler önüne seren bir paylaşım yaptı sosyal medya sayfasından.





BABAANNESİNİN BEBEKLİK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

O paylaşımında da küçük Kira'nın babaannesine ne kadar benzediğini vurguladı.

Kayınvalidesi Grand Düşes Maria'nın bebekliğinde, babasının kucağında çekilen bir fotoğrafına yer verdi.

Sonra da kendi kızı Kira Leonida'nın gülümseyen bir fotoğrafını paylaştı. Yanına da babaanne ile torunun 'iki su damlası gibi' birbirlerine benzediğini yazdı.

Rebecca Victoria Romanoff'un bazı takipçileri, minik Kira'nın babası George Mikhailoviç'e de çok benzediği yorumunu yaptı.

Artık altı aylık olan olan Kira Leonida'nın objektife gülümsediği bir fotoğrafını paylaştı Rebecca.





Babaannesi Grand Düşes Maria'nın bebeklik yıllarına olan benzerliğini 'iki su damlası gibi" diye vurguladı.





Bazı takipçileri de minik Kira Leonida'nın babasına benzediğini belirtti.





Grand Düşes Maria, gençlik yıllarında güzelliğiyle tanınıyordu.





SON RUS ÇARI NİKOLAİ'NİN AKRABASI

Bu ailenin neden bu kadar ilgi çektiğine yani George Mihailoviç Romanov'un, Rusya'nın son çarı 2. Nikolai ile bağlantısına gelirsek...

Romanov ile Bettarini'nin düğününün 104 yıl sonra Rusya'da gerçekleşen ilk kraliyet düğünü olarak nitelendirilmesinin nedeni de bu.

George Mihailoviç Romanov, 1918 yılında Bolşevikler tarafından tüm ailesiyle birlikte kurşuna dizilen son Çar 2. Nikolai'nin kuzeni Grand Dük Kirill'in torunu.

Damat Romanov'un annesi, Düşes Maria Vladimirovna Romanova da soyadını taşıdığı ailenin varisi olarak nitelendiriliyor.

Rebecca Bettarini ile George Mihailoviç,2021 yılının ekim ayında St. Petersburg'da evlendiğinde her ne kadar artık Rusya çarlıkla yönetilmese de tören "104 yıl sonra Rusya'da yapılan ilk kraliyet düğünü" olarak nitelendirilmişti.