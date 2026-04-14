Ne aşklar yaşamıştı, hepsi tarihe geçti: Hayatının 'altın çağında' kalıcı bir ilişki arıyor... Bu yaşta sevgili peşinde koşacağıma gitar çalarım, daha iyi!

Uzun sözün kısası, gençlik yıllarından bu yana "yakışıklı" unvanını kimselere kaptırmadı. Diğer yandan herkes onun yaşadığı ilişkileri çok iyi biliyor. Çünkü hepsi tarihe geçecek türdendi.

İşin bu kısmı böyle ama bir zamanlar bu uzun ilişkilerin yanı sıra yaşadığı tek gecelik ilişkilerle de ünlüydü.

Yine de görünüşe göre yaşadığı olaylı boşanma, onun kadın- erkek ilişkilerine bakışını değiştirdi. Öyle geçici ilişkiler yerine kalıcı birinin peşinde artık.

Kısacası altın çağlarını birlikte geçireceği birini arıyor.

YILLARDIR SİNEMANIN EN YAKIŞIKLILARINDAN BİRİ

Böyle uzun uzun anlattığımız ünlü Johnny Depp'in ta kendisi.

Gençlik yıllarından beri nice filmde rol alsa da milyonların gönlünde Kaptan Jack Sparrow karakteriyle hafızalara kazınan 62 yaşındaki Depp, eşi Amber Heard ile olaylı şekilde boşandı.

Bununla da kalmadı, birbirleri aleyhindeki karalama davalarıyla hayatlarının en gizli ve özel kalması gereken yanları da gözler önüne döküldü.

Son davalardan birinde Depp'in avukatıyla birlikte olduğu iddiaları bile konuşuldu. Ama bu iddialar doğru çıkmadı.

Johnny Depp, kariyerinin başlarında, 20'li yaşlarında döneminin en yakışıklılarından biriydi. Yaşı oldu 62 ama hala bu özelliğini kaybetmiş değil... Geçip giden yıllara rağmen üstelik.





KARİYERİNİ DE ONURUNU DA ZOR KURTARDI

Amber Heard'ün aile içi şiddet iddiaları yüzünden kariyeri tökezleyen Johnny Depp aklanmak için uzun süre mücadele etti. Sonunda kariyerini de itibarını da kurtardı.

Ama şimdi de çözmesi gereken başka bir sorunu var Depp'in…

Hayatını paylaşacak biri yok. Bu durum da onun kadar yakın çevresine de dert olmuş gibi görünüyor.

Bir zamanlar hem yakışıklı hem de çapkın olarak tanınan Depp, son yıllarda birkaç kısa ilişki yaşadı. Ama Amber Heard ile zorlu boşanma davasından sonra elini eteğini flört işlerinden çekti.





'KADINLARDAN ÇOK GİTARIYLA GÜÇLÜ BİR İLİŞKİSİ VAR'

Bir kaynak bu konuda "Johnny'nin şu anda bir kadından çok gitarıyla daha güçlü bir ilişkisi var. Bu durumdan da gayet memnun" diyerek özetledi durumu.

Yine bu kaynağa bakılırsa Depp, şu sıralarda biriyle birlikte olmak özellikle de kısa süreli ilişkilerin içine dalmak istemiyor.

İstediği, 'hayatının altın çağlarını birlikte geçireceği' kalıcı bir ilişki. Bunun için sabırlı davranıyor ve doğru zamanı bekliyor.

Zaman zaman ardı ardına kısa süreli hatta tek gecelik ilişkiler yaşasa da Depp, genellikle uzun süreli ve tek eşli ilişkileriyle biliniyor.





ASLINDA ÇEKİNGEN BİRİ

Yine ünlü oyuncuya yakın kaynaklara göre Depp, onca ününe ve yakışıklılığına rağmen bu tür konularda aslında çekingen biri. Epeyce içine kapanık.

Bu noktadan yola çıkan kaynaklara göre Depp'in bundan sonraki ilişkisi de yine uzun süreli olacak.

Belki de eskiden beri tanıdığı, enerjisini anlayan biri. Yapılan yorumlara göre bu da uzun süreli ve kalıcı olacak.

Depp'in şu anda en yakın dostu olan gitarına gelirsek... Oyunculuğun yanı sıra Hollywood Vampires grubunda gitar çalıyor Depp.

ÖYLE AŞKLAR YAŞADI Kİ... NE UNUTULDU, NE UNUTTU

Şöyle bir bakıldığında Johnny Depp gerçekten de çok konuşulan, hafızalardan silinmeyen, dümdüz söylersek tarihe geçen aşklar yaşadı.

Bunlardan birinde yanında Winona Ryder vardı. Dönemlerinin en gözde iki genç yıldızının aşkı, 1989 ile 1993 yılları arasında yaşandı. Belki süresi çok uzun değildi ama rüzgarı hala dinmiş değil. Öyle ki Ryder'ın kendisi bile yıllar sonra "Bir daha yaşayacağımdan emin olmadığım derin bir aşk" diye tanımladı.





Johnny Depp, en çok konuşulan aşklarından birini de Kate Moss ile yaşadı. 1994 ile 1997 arasında yaşanan bu aşkın izleri de hala silinmiş değil. Moss, tıpkı Winona Ryder gibi Johnny Depp'ten ayrıldıktan sonra uzun süre kendini toparlayamadığını, eksiklik hissettiğini söylemişti. Moss, Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki karalama davasında, ünlü oyuncu lehine tanıklık etmişti. Onun kendisini asla şiddet uygulamadığını savunmuştu.

Depp, sonrasında Fransız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Paradis ile iki çocuk sahibi olduğu uzun bir ilişki yaşadı. Ama Paradis'yi, Amber Heard uğruna bırakınca bu yuva da dağıldı.





Amber Heard ile ayrılığı ise "büyük bütçeli bir Hollywood' yapımı diye nitelendirilecek kadar olaylı oldu. Bütün yasal sürecin ardından Amber Heard, bavulunu toplayıp ABD'yi terk etti ve İspanya'ya taşındı.