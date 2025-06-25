Tanıştılar ve hemen onun peşinden gitti... Bu bildiğiniz gibi bir aşk değil... Bu saf bir tutku!

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Bunlar, aşkından gözleri iyice kör olan hatta ailesini bile görmeyen Brooklyn Beckham'ın arkadaşlarının sözleri...

Derin bir tutku beslediğini söyledikleri kişi de tabii ki karısı Nicola Anne Peltz Beckham...

Artık ailesiyle yaşadığı gerilim, daha doğrusu onları reddettiği bütün dünya tarafından bilinen Brooklyn Beckham'ın 2023'te evlendiği Nicola Peltz'e duyduğu öyle bilindik bir aşk değil. İddialara bakılırsa tutku hatta bir tür takıntı.

ÜNLÜ MÜZİK FESTİVALİ'NDE TANIŞTILAR

Brooklyn ile Nicola, 2017'deki Coachella Festivali'nde tanıştılar.

Glamour dergisine birlikte verdikleri röportajda da ilk kez bir araya gelişlerini bu şekilde anlattı zaten genç çift.

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Her ne kadar onlarınki ilk görüşte aşk değilse de Brooklyn, kendi itirafına göre her zaman Nicola Peltz'in çok güzel bir kadın olduğunu düşünüyordu.

Zaten tanışıp birlikte olmaya başlamalarından kısa bir süre sonra Brooklyn, onunla birlikte olmak için peşinden ABD'ye gitti.

Uzaktan uzağa sevdiği bu genç kadından bir an bile ayrılmak istemiyordu.

GÜZEL KARISINA FENA TUTULDU

Brooklyn Beckham'ın arkadaşlarına bakılırsa genç adam Nicola Peltz'e öyle böyle tutulmamıştı. Onların anlattığına göre romantik ilişkileri başladıktan sonra bir gün, bir gece bile ayrı kalmadılar.

Sıkı aile bağlarıyla bilinen Victoria ve David Beckham'ın dört çocuğunun en büyüğü olan 26 yaşındaki Beckham, yanında Nicola olmadan yaşayamayacağını bile düşünüyor.

Daha da ötesinde bunca sevdiği Nicola her ne isterse onu yapacak durumda.

Tabii ki Nicola böylesine sevilmekten büyük bir mutluluk duyuyor. Kocasının, her istediğini yapacağından da emin.

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BECKHAM ÇİFTİNİN DE EN BÜYÜK KORKUSU: Zaten Victoria ve David Beckham'ı endişelendiren de büyük oğullarının bu durumu. Brooklyn, deli gibi sevdiği karısı uğruna anne ve babasını, kardeşlerini bile bir kenara itti hiç düşünmeden.





O ÜNLÜ AİLENİN DE KIZI GİBİ OLMUŞTU

ABD'li çok zengin bir iş insanı olan Nelson Peltz'in 1985 yılında evlendiği 70 yaşındaki Claudia Heffner Peltz'ten dünyaya gelen üç çocuğunun en küçüğü Nicola.

Model ve oyuncu olarak kariyer yapan genç kadın Brooklyn ile tanışmadan önce bir başka ünlü ailenin, Hadid ailesinin oğlu Anwar ile flört etti.. O sırada da Beckham ailesine uyguladığı "taktiği" uyguladı.

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Anwar'ın annesi Yolanda, iki ünlü ablası Gigi ve Bella ile yakın dostluk kurdu. Ailenin üçüncü kızı gibi oldu.

Bu durum Nicola'nın Brooklyn ile flört etmeye başlamasından sonra da tekrarlandı. Nicola, sanki Beckham çiftinin Harper'dan sonraki kızı gibi oldu. Evlilik oluncaya kadar da işler yolunda gitti.

Ama 2023 yılındaki gösterişli düğünün ardından bu mutlu aile tablosunda çatlaklar oluşmaya başladı... Sonunda da olaylar Brooklyn'e "ailemle iletişim kurmak istemiyorum" dediği noktaya kadar geldi.

BECKHAM VE PELTZ AİLELERİ ARASINDA DA GERGİNLİK VAR

Victoria ve David'i endişelendiren birçok ayrıntı var aslında. Bunlardan biri de geçtiğimiz hafta gün yüzüne çıkmıştı.

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İddialara göre Victoria ve David ile dünürleri Nelson ve Claudia Peltz arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre Nicola'nın toplamda 1.6 milyar dolarlık bir serveti olan iş insanı babası Nelson Peltz, Beckham çiftini oğullarına yeterince bakmamakla suçladı...

Buradaki "bakmak" kelimesi elbette onların sözlüğünde "maddi destek olmak" anlamına geliyor.

Nicola'nın milyarder babası Nelson, Beckham çiftini oğulları Brooklyn'e maddi yardımda bulunmamakla suçlamıştı. Fakat yakınlarına göre Victoria ve David, çocuklarına paranın değerini küçük yaştan itibaren öğretmeye çalıştı. Ama ihtiyaç duyduklarında da onlara hep destek oldular.

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YAŞADIKLARI EVİN ASIL SAHİBİ KARISIYMIŞ

Bir süredir bilindiği gibi Brooklyn ile Nicola, evlendikten sonra birlikte yaşamak için Hollywood'da 11 milyon sterline bir malikane satın aldı.

Fakat söylenenlere göre konutun yasal sahibi Brooklyn değil, hatta genç adam eve ortak bile değil. Asıl sahibi olarak karısı Nicola görünüyor.

Brooklyn ile Nicola'nın evinin parası genç kadın için ayrılmış bir fondan geldi.

The Sun gazetesine göre Victoria ve David Beckham çifti, oğulları Brooklyn'in çok varlıklı olan Peltz ailesinin tuzağına düştüğünden endişe ediyor.

Uzun süredir konuşulan başka bir ayrıntıya göre Peltz ailesi, iki gencin hayatını birleştirmesinden önce büyük servetlerini korumak için Brooklyn ile bir evlilik anlaşması imzaladı.

Nicola evlendikten sonra kocasının soyadını kendi soyadına ekledi. Bu genelde yapılan bir şeyzaten. Ama Brooklyn, herkesin yapmadığını yapıp nikahtan sonra karısının soyadını da aldı. Sosyal medya hesabında bile çiftin soyadı "Peltz Beckham" olarak geçiyor. Seslerini çıkarmasalar da Victoria ve David Beckham'ın bu durumdan hoşnut olmadığı o dönemde basına yansımıştı.