Tanınmamak için peruk taktı… Sosyetik güzel yılbaşı alışverişinde…

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Dünyanın en zengin ve en büyük otel zincirlerinden birine sahip ailesinin en ünlü üyesi Paris Hilton, yılbaşı alışverişi için kocası Carter Reum’la Beverly Hills'te alışverişe çıktı.

43 yaşındaki ünlü varis ve reality şov yıldızı, Beverly Hills'teki Chanel butiğine yaptığı ziyaretten kolları torbalarla çıkarken kocasıyla da adeta aşk tazeledi.

YILBAŞI ALIŞVERİŞİNE AŞK MOLASI

Ünlü çift alışveriş yaparken durup durup sarılıp öpüştü, bu arada da paparazzilere bol bol malzeme vermiş oldu.

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Sosyetik güzeli görenler bir anda gözlerine inanamadı. Yıllardır artık imzası haline gelen uzun bukleli sarı saçlarından vazgeçmiş gibi görünen Paris Hilton esmer haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

HERKES İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ SANDI AMA…

Bir an imaj değişikliği yaptığı düşünülen Paris Hilton’un bu hali aslında sık sık kalabalık yerlere gittiğinde yaptığı bir kılık değiştirme taktiğiydi. Ünlü güzel daha önce de alışveriş yaparken kendini peruklar, şapkalar ve güneş gözlükleriyle saklamaya çalışmıştı.

Ancak Paris Hilton ne kadar uğraşsa da onu tanıyan hayranlarının ilgisinden kurtulamadı ve imza dağıtmak zorunda kaldı. Hilton daha önce de kızının doğumu için hastaneye giderken aynı taktiği kullanmış, hastaneye hiç tanınmadan gidip gelmeyi başarmıştı.

KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU… ÖNCE EVLENDİ SONRA HEMEN ÇOCUKLANDI

Daha önce birkaç kez nişanlanıp nikah masasından dönen Paris Hilton “Seninle bütün hayallerim gerçek oldu” diye seslendiği kocası Carter Reum’la 2021’de evlendi.

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Sosyetik güzel 2023’ün ocak ayında kendi ailesi dahil kimselere haber vermeden oğlu Phoenix’i kucağına almış, yine sadece pembe bir bebek zıbını paylaşarak kasım ayında da kızı London’a kavuştuğunu açıklamıştı.

Aslında doğum yapmasına bir engel olmamasına rağmen gençlik yıllarında cinsel tacize uğradığını ve yaşadıklarının üzerinde bıraktığı travmalar yüzünden doktor kontrollerinden korktuğunu itiraf eden Paris Hilton iki çocuğuna da taşıyıcı anne yoluyla kavuştu.





BİR YIL İÇİNDE HEM OĞLUNA HEM KIZINA KAVUŞTU

Evlendikten ve özellikle de anne olduktan sonra hayatı baştan aşağı değişen Paris Hilton oğlu Phoenix Barron doğduktan sonra onun bol bol fotoğrafını paylaşmış, kızı London’ın yüzünü ise uzunca bir süre göstermemişti. Kızının doğduğunu Instagram hesabından ona özel şekilde hazırlanan, üzerinde isminin yazdığı bir tulum fotoğrafıyla duyurmuştu Paris Hilton.

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Sosyetik güzel kızının yüzünü o kadar uzun süre sakladı ve fotoğrafını paylaşmadı ki bir ara aslında böyle bir bebeğin hiç doğmadığı bile konuşuldu. Paris Hilton en sonunda kasım ayında bir yaşına basan küçük kızı London için hafta sonu gösterişli bir doğum günü partisi yaptı.

EVLİLİKLERİ ÜÇ YILI DEVİRDİ

Sosyetik güzel kızının doğum gününden sadece birkaç gün önce de Carter Reum’la üçüncü evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

Düğünlerinin evlilik yenimi ettikleri en özel anlarını içeren bir video paylaşan Paris Hilton evlendikten sonra bambaşka bir insan haline geldiği kocasına “Bir zamanlar Beyaz Atlı Prensimi buldum ve o zamandan beri her gün bir rüya gerçek oldu. Tanıştığımız andan itibaren sonsuza dek benim olduğunu biliyordum. Birlikte kahkaha, macera ve koşulsuz sevgiyle dolu bir peri masalı yarattık” diye seslendi.