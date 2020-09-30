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Haber Giriş: 30.09.2020 - 08:56 | Son Güncelleme:

Tanıklar için son kez ertelendi! Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun davası sürüyor

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr

Eski eşi Berk Oktay’ın mahrem görüntülerini sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla yargılanan Merve Şarapçıoğlu hakkındaki dava karar aşamasına geldi.

İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Merve Şarapçıoğlu katılmadı. Berk Oktay ise duruşmada hazır bulundu. Oktay, önceki ifadesini tekrar etti. Oyuncunun avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini, dosyanın tamamlandığını belirterek davanın karara bağlanmasını istedi. Şarapçıoğlu’nun avukatı ise tanıkların dinlenmesini istedi. Mahkeme, davaya ilişkin görüşünü açıklamak için dosyanın savcılığa gönderilmesine, tanıkların duruşmada hazır edilmesi için son kez süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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