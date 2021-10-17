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Taner Ölmez'den eşi Ece Çeşmioğlu’na bebek hediyesi!

#Taner Ölmez#Defne Samyeli#Serenay Sarıkaya
Taner Ölmezden eşi Ece Çeşmioğlu’na bebek hediyesi
İsmail BAYRAK

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından fısıltıları İsmail Bayrak yazdı.

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Bebek hediyesi

Geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen sade bir törenle evlenen oyuncu Taner Ölmez, eşi Ece Çeşmioğlu’na dünyaya gelecek bebekleri için doğum hediyesini şimdiden aldı. Baba olma heyecanı yaşayan ünlü oyuncu 5 aylık hamile olan eşine 400 bin TL değerinde spor bir araba satın aldı. Mutlu çiftin bebek heyecanı, paylaştıkları bu fotoğrafla ortaya çıkmıştı.

Taner Ölmezden eşi Ece Çeşmioğlu’na bebek hediyesi

1 yıllık kirayı peşin ödedi

Defne Samyeli, sahibiyle mahkemelik olduğu Kemerburgaz’daki villadan taşındı. Levent’te bir ev tutan Samyeli, bu kez 1 yıllık kirayı peşin ödedi: “Yeni evimde çok mutluyum.”

Kemerburgaz’daki villanın sahibi, kirasını ödemediği gerekçesiyle Defne Samyeli’den şikayetçi olmuş ve taraflar arasındaki polemik uzun süre gündemden düşmemişti. Eski sunucu, Levent’teki bir rezidansa taşınarak Kemerburgaz defterini tamamen kapattı.

1 yıllık kirayı peşin ödeyen Samyeli, yeni evin kirasının Kemerburgaz’daki villa gibi 45 bin lira olduğu iddiasına ise şöyle yanıt verdi: “Önceki evimin kirası da hep yanlış yazılmıştı, şimdi konuşulan rakam da yanlış. Ben sadece yeni evimde mutlu olduğumu söylemek istiyorum, o kadar.”

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Taner Ölmezden eşi Ece Çeşmioğlu’na bebek hediyesi

Defne Samyeli, Kemerburgaz’daki bu evden taşındı.

Arkadaş değil âşıklarmış

İrem Derici ile Cem Belevi arasındaki aşk dedikodusu, ikilinin geçen yaz Bodrum’da görüntülenmesiyle ortaya çıkmıştı. Birlikte tatil yapan ikili, dedikodular üzerine arkadaş olduklarını, aralarında aşk olmadığını söylemişti. Ancak gelen bilgiler bu ikilinin sevgili olduğu yönünde. Hafta sonu gözlerden uzak, İstanbul’a yakın yerlere giderek tatil kaçamakları yapmayı tercih eden çifti bir yerde el ele, sarmaş dolaş görürseniz şaşırmayın derim.

Taner Ölmezden eşi Ece Çeşmioğlu’na bebek hediyesi

 

Seda’dan sonra yeni marka yüzü Meryem oldu

Meryem Uzerli, en son Seda Sayan’ın reklamlarında rol aldığı mücevher markasının yeni yüzü oldu.

Meryem Uzerli, geçen hafta “Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar” adlı ödül törenine katılmış, gecede taktığı pırlanta yüzük ve bileklikten oluşan mücevher seti dikkat çekmişti. O mücevherlerin sırrı oraya çıktı. Aldığım duyumlara göre oyuncu, en son Seda Sayan’ın reklam yüzü olduğu mücevher firmasıyla anlaşmış. Ödül töreninde kendisine verilen özel seti takan oyuncu, markanın yüzü olmak için yüklü de bir ücret almış. Uzerli, şimdi firmanın yeni reklam filminin hazırlıkları için kolları sıvamış.

Taner Ölmezden eşi Ece Çeşmioğlu’na bebek hediyesi

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Şimdi reklamlar

Özellikle kadın oyunculara son dönemde reklam teklifleri daha yoğun geliyor.
Sektörde reklamdan en çok para kazanan oyuncuların başında ise Serenay Sarıkaya var.
Sarıkaya’nın son oynadığı banka reklamından 4 milyon TL aldığı söyleniyor.
Daha önce bir banka reklamında oynayan Ezgi Mola’nın da 2 milyon TL aldığı konuşulmuştu.
Bir çorap ve iç giyim firmasının yüzü olan Farah Zeynep Abdullah’ın ise bir sezonluk çalışma için 750 bin TL’ye anlaşma imzaladığı yazılmıştı.

Taner Ölmezden eşi Ece Çeşmioğlu’na bebek hediyesi

 

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#Taner Ölmez#Defne Samyeli#Serenay Sarıkaya

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