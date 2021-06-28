Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi... Nikahtan ilk görüntüler

Nikah öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift " Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz" dedi.



Törende Taner Ölmez’in şahitliğini meslektaşları Ferit Kaya ve Erkan Avcı yaparken, Ece Çeşmioğlu’nun şahitliğini ise oyuncu arkadaşları Gökşen Ateş, Tuğçe Açıkgöz ve Özlem Öcalmaz Yıldız üstlendi.

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