Son Güncelleme:
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi... Nikahtan ilk görüntüler
'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun süredir kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyordu. Çift, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikah ile evlendi.
Nikah öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift " Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz" dedi.
Törende Taner Ölmez’in şahitliğini meslektaşları Ferit Kaya ve Erkan Avcı yaparken, Ece Çeşmioğlu’nun şahitliğini ise oyuncu arkadaşları Gökşen Ateş, Tuğçe Açıkgöz ve Özlem Öcalmaz Yıldız üstlendi.