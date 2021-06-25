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Haber Giriş: 25.06.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu evleniyor

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Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu evleniyor

Bu sezon ekranlara veda eden 'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun süredir kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyordu. Nikah masasına oturmaları beklenen ikiliden güzel haber geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Antalya Kaş'ta tatil yapan Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çiftine ilk olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer eşlik etmişti.

Ardından nişanlı çiftin yanına Serkan Keskin (43) ve sevgilisi Meriç Aral (32) gelmişti. İkili, tatilde objektiflere böyle yansımıştı.

Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu evleniyor

SÜRPRİZ KARAR 

İddiaya göre, Taner Ölmez (34) ile nişanlısı Ece Çeşmioğlu (30), sezon arasını değerlendirerek; 28 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da nikah masasına oturacak.

Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu evleniyor

"BU YAZA EVLENİYORUZ"

Aylar önce Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk olan oyuncu, 'Aşk hayatın nasıl?' sorusuna yanıt vermişti.

Ölmez, "Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız. Bunu da ilk defa senin kanalında açıklıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

 

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