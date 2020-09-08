Taner Olgun kimdir, kaç yaşında, öldü mü? İşte Taner Olgun'un hayatıyla ilgili bilgiler

Taner Olgun 18 Ağustos 1976 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Arap Köyü’nde dünyaya geldi. 1994 yılında ilk kaseti olan ‘Gelin Eyledim’i piyasaya süren Taner Olgun, seslendirdiği türkülerle özellikle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti. Ağustos ayında ''Gel Gel'' adlı türküsünü piyasaya sürdü. ''Sen Olsan Ağlaman mı , Yar Ağladı Ben Ağladım, Hasret Çektiren Utansın, Olma Sakın, Gidelim mi Kara Gözlüm Ne Dersin?, Gel de Gör Beni'' gibi türküleri seslendirdi.