Mutlu aile

Tanem Sivar, 2015 yılında Bozburun Yat Kulübü'nün sahibi Edhem Dirvana ile dünyaevine girmiş, iki yıl önce de oğlu Süleyman'ı dünyaya getirmişti.

Her yaz olduğu gibi bu yıl da Marmaris Bozburun'da olan çiftin son karesi çok beğenildi.

Ailesi ve köpeğiyle mutluluk pozu veren Tanem Sivar'ın paylaşımına "İşte mutluluğun resmi" yorumları yapıldı