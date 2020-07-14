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Haber Giriş: 14.07.2020 - 15:11,Son Güncelleme:

Mutlu aile

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Mutlu aile
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Tanem Sivar, eşi ve oğluyla verdiği mutlu aile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Tanem Sivar, 2015 yılında Bozburun Yat Kulübü'nün sahibi Edhem Dirvana ile dünyaevine girmiş, iki yıl önce de oğlu Süleyman'ı dünyaya getirmişti.
Her yaz olduğu gibi bu yıl da Marmaris Bozburun'da olan çiftin son karesi çok beğenildi.

Ailesi ve köpeğiyle mutluluk pozu veren Tanem Sivar'ın paylaşımına "İşte mutluluğun resmi" yorumları yapıldı

Mutlu aile

 

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