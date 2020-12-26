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Haber Giriş: 26.12.2020 - 17:39 | Son Güncelleme:

Tanem Sivar 6 ayda 6 kilo aldı

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Tanem Sivar 6 ayda 6 kilo aldı
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Hamilelik yogasına başlayan anne adayı Tanem Sivar, formunu korumayı başardı. Sivar, 6 ayda sadece 6 kilo aldı.  Tanem Sivar, Bozburun Yat Kulübü’nün sahibi Edhem Dirvana ile Aralık 2015’te Avustralya’da evlenmiş, Ağustos 2017’de de oğlu Süleyman’ı dünyaya getirmişti.

Kışı Bodrum’da geçiren Tanem Sivar 6 aylık hamile. Yine bir oğlu olacak. Hamilelik yogasına başlayan anne adayı ile konuştum. “İlk aylarım çok zor geçti. Bu yüzden herkesten sakladık. En büyük dileğim; Kemal doğana kadar koronavirüsün bitmesi. Salgın döneminde hastane ortamı beni strese sokuyor” dedi.
Kemal’i de ağabeyi gibi Marmaris’te dünyaya getireceğini söyleyen Tanem Sivar, “İki hamilelik arasında büyük fark var. Bu kez canım hep turşu çekiyor. Şimdiye kadar 6 kilo aldım” diye konuştu.

Tanem Sivar 6 ayda 6 kilo aldı


 

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