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Tamer Karadağlı'nın şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor

#Jessica May#Kaan Yıldırım#Hande Yener
Tamer Karadağlının şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor
Behlül AYDIN

Televizyon dünyasının ünlü isimleri... Spot ışıklarının altında parlayan yıldızlar... Belki de birçoğunuzun ilk kez duyacağı bilgilerle artık her cumartesi “Bunları Biliyor muydunuz?” köşesinde. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerini sizler için derledik.

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TAMER KARADAĞLI: Ayakkabı takıntısı var

* Tamer Karadağlı’nın ayakkabı takıntısı olduğunu biliyor muydunuz?
Evde ayakkabıyla dolaşan ünlü oyuncu, sadece yatağa ve duşa girince ayakkabılarını çıkarıyormuş.
* Bu takıntısı nedeniyle misafirlikte de sıkıntı yaşayan Karadağlı, ayakkabıları çıkarılması istendiğinde kapıdan dönüyormuş.
* Oyuncu, parmak arası terliğe de asla tahammül edemiyormuş.

 JESSICA MAY: Çocukken panik atak geçirdi

* Brezilyalı oyuncu Jessica May’in çocukluk yıllarında çok zor günler geçirdiğini biliyor muydunuz?
Şimdi Türkiye’de ünlü bir yıldız olan Jessica May, henüz 17 yaşındayken bir süre amcasının Sao Paulo’daki evinde kalmış.
Ancak o evde merdivenin altında bulunan bir yatakta, küflü duvarlar arasında yatırılmış. Üstelik hasta olduğunda doktora bile götürülmemiş.
May, yaklaşık 12 yıldır amcası ve ailesiyle görüşmüyormuş.

Tamer Karadağlının şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor


* Jessica May, 12 yaşındayken karlı bir kış gününde okul dönüşü servise binmiş. Ancak şoför, “Bu kötü havada o yola girmeyeceğim” diyerek onu çiftliklerinden çok uzak bir yerde araçtan indirmiş. Kar fırtınasında uzun süre yürümek zorunda kalan oyuncu, o korkunç günden sonra panik atak geçirmiş.
* May, Brezilya’da doğmuş olmasına rağmen anne ve babasının aileleri Avrupa göçmeniymiş.
* Annesinin hediye ettiği kolyeyi her zaman yanında taşıyormuş.
* Güzel oyuncu, YouTube’da saatlerce ameliyat videoları izliyormuş.
* Sinirliyken rock şarkıları dinleyerek sakinleşiyormuş.
* Çocukken yatağın altında uyumayı çok seviyormuş.
* Açık denizde yüzmekten çok korkuyormuş.

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KAAN YILDIRIMPazarlamadan oyunculuğa

 * İngiltere’deki Londra Brunel Üniversitesi’nin Pazarlama bölümünden mezun olan Kaan Yıldırım, oyunculuğa adım atmadan önce özel bir şirkette pazarlama bölümünde çalışmış.
* 25 yaşındayken kariyerine farklı bir alanda devam etmek istemiş ve oyunculuğa yönelmiş. Bu alanda çeşitli eğitimler alan Yıldırım, ilk oyunculuk deneyimini Kanal D’de yayınlanan “Kayıp” dizisinde yaşamıştı.

Tamer Karadağlının şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor

* Kaan Yıldırım’ın ablası Nilüfer Yıldırım da neredeyse ünlü oyuncu kadar meşhur. Milano’da sanat ve grafik tasarımı eğitimi Nilüfer Yıldırım, resim çalışmalarıyla sanat çevrelerinde adından övgüyle söz ettiriyor.

CANSEL ELÇİN: Spor aşığı

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* Cansel Elçin, oyunculuğunun yanı sıra sporcu kimliğiyle de biliniyor.
Elçin, gençlik yıllarında futbol ve tenisle ilgilenmiş.

Tamer Karadağlının şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor

* Futbolla zaman içinde vedalaşan, tenise ise halen devam eden oyuncu, şimdilerde katıldığı turnuvalarda ödülleri topluyormuş.
* 9 yaşında Fransa’ya giden Cansel Elçin, o yaşından bu yana kayak da yapıyormuş.

CANER CİNDORUK: Görünmez olmak istiyor

* İzlenme rekorları kıran “Sadakatsiz” dizisinin sevilen oyuncusu Caner Cindoruk, görünmezlik gücüne sahip olmak istiyormuş.
* Ünlü oyununun en sevdiği yemek de içli köfteymiş...

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Tamer Karadağlının şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor

HANDE YENEREvine sera kurdu

* Hande Yener, organik tarıma yönelmiş ve evinin bahçesinde kendine küçük bir sera yapmış.
Ünlü popçu, kahvaltıda yediği sebzeleri kendi bahçesinde yetiştiriyormuş.
* Toprağı kendi elleriyle eken şarkıcı, stres ve negatif enerjiden arınmak için de sık sık minik bahçesinde çıplak ayakla yürüyormuş.
* Bu arada pandemi döneminde evinin bir odasını spor salonuna çeviren Yener, düzenli olarak da spor yapıyormuş.

Tamer Karadağlının şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor

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#Jessica May#Kaan Yıldırım#Hande Yener