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Tamer Karadağlı: Keşke Pınar Altuğ 'Çocuklar Duymasın'dan ayrıldığında ben de ayrılsaydım

#Tamer Karadağlı#Pınar Altuğ#Çocuklar Duymasın
Tamer Karadağlı: Keşke Pınar Altuğ Çocuklar Duymasından ayrıldığında ben de ayrılsaydım

TAMER Karadağlı, Armağan Çağlayan’ın YouTube programı “Dur Bir Dinle”ye konuk oldu.

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Oyuncu, programda genç meslektaşlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu:

“Şimdiki oyuncuların hepsi birbirine benziyor. Bana çok inandırıcı gelmiyorlar. Ben bir role hazırlanırken bu adam nasıl yetişmiştir, nasıl giyinir, nasıl bir saat takar hepsini düşünürüm. Şimdi dizilerde bütün kızlar neredeyse aynı bakıyor. Bütün jönler kirli sakallı. Holding sahibini oynuyor ama kirli sakallı. Türkiye’deki holding sahiplerinden hiçbirini öyle görmedim. O yüzden belki de onları tanımıyorum. Benim bir role hazırlanırken kilo almam, kilo vermem, saçımı kazıtmam o yüzden farklı geliyor. Hepsi, mesleğe saygıyla alakalı.”

'KEŞKE BEN DE AYRILSAYDIM'

Tamer Karadağlı’nın “Çocuklar Duymasın”daki partneri Pınar Altuğ, hakkında aldatma haberleri çıkınca diziden ayrılmıştı. Karadağlı, o dönemle ilgili bir itirafta bulundu:

“Pınar’a da söyledim, ‘Keşke sen ayrıldığında ben de ayrılsaydım’ dedim. O her zaman içimde bir acı oldu. Olması gereken oydu. Ama o zamanki şartlar, televizyonculuk farklıydı.”

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Tamer Karadağlı: Keşke Pınar Altuğ Çocuklar Duymasından ayrıldığında ben de ayrılsaydım
Çocuklar Duymasın dizisi yayın hayatına 2002 yılında başladı... 464 bölüm yayınlanan dizi 2019'da son kez ekrana geldi. 

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#Tamer Karadağlı#Pınar Altuğ#Çocuklar Duymasın