MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriTamer Karadağlı: Erkek parmak arası terlik giymez
GeriMagazin Tamer Karadağlı: Erkek parmak arası terlik giymez
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 28.07.2020 - 07:52,Son Güncelleme:

Tamer Karadağlı: Erkek parmak arası terlik giymez

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tamer Karadağlı: Erkek parmak arası terlik giymez
Abone Olgoogle-news

Tamer Karadağlı, sunuculuğunu Deniz Akkaya ve Dr. Yusuf Topal’ın yaptığı “Biz Bize” programına konuk oldu.

Çocuklar Duymasın”da ‘Taş Fırın Haluk’u canlandıran oyuncu, parmak arası terlik giymeyi sevmediğini belirterek “Haluk da giymiyor. Ben bir erkeğin giymemesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Tamer Karadağlı, Deniz Akkaya’nın “Gay’i oynar mısın?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Televizyonda oynamam. Benden daha iyi oynayacaklar vardır.”

Tamer Karadağlı: Erkek parmak arası terlik giymez


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle