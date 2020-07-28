Tamer Karadağlı: Erkek parmak arası terlik giymez

“Çocuklar Duymasın”da ‘Taş Fırın Haluk’u canlandıran oyuncu, parmak arası terlik giymeyi sevmediğini belirterek “Haluk da giymiyor. Ben bir erkeğin giymemesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.



Tamer Karadağlı, Deniz Akkaya’nın “Gay’i oynar mısın?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Televizyonda oynamam. Benden daha iyi oynayacaklar vardır.”







