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Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'dan ayrıldı!

#Tamer Karadağlı#Iraz Yıldız#Tamer Karadağlı Sevgili
Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldızdan ayrıldı

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ve piyanist sevgilisi Iraz Yıldız ayrıldı. Çiftin aralarındaki sorunları aşamadığı iddia edildi.

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Tamer Karadağlı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle sık sık gündeme gelen Karadağlı'nın Yıldız ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Çift, yaşadıkları fikir ayrılıkları sonucu birlikteliklerini noktaladı.

Ayrılık kararı sonrası Karadağlı ve Yıldız, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdı, takipleşmeyi de bıraktı.

Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldızdan ayrıldı

54 yaşındaki Tamer Karadağlı ve 24 Iraz Yıldız aşklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla ilan etmişlerdi.

"ADINI ÇOK DUYACAKSINIZ"

Aşk haberleri çıkmadan önce Iraz Yıldız ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu, "Geleceğin starı Iraz Yıldız'la Antalya'da çok güldük. Müthiş bir yetenek. Adını çok duyacaksınız" mesajını yazmıştı.

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"KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

54 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle arasındaki yaş farkını eleştirenlere, “Aşkta yaş farkı olmaz. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" yanıtını vermişti.

Gözden Kaçmasın

Tamer Karadağlı küfür ve hakaret nedeniyle şikayetçi olduğu davada ifade verdi
#TAMER KARADAĞLI#IRAZ YILDIZ
Tamer Karadağlı küfür ve hakaret nedeniyle şikayetçi olduğu davada ifade verdiHürriyet LogoHürriyet.com.tr

SAVCILIĞA BAŞVURU

Zaman zaman birlikte verdikleri pozları yayınlayan ikili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını; sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıdan şikayetçi olmuştu.

Şikayet dilekçesinde; çiftin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edilmişti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

 

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#Tamer Karadağlı#Iraz Yıldız#Tamer Karadağlı Sevgili

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